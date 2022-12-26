ua ru
Пн, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему послом Украины в Болгарии назначили некадрового дипломата: ответ МИД

Новина українською →
Киев, Понедельник 26 декабря 2022 21:37
Почему послом Украины в Болгарии назначили некадрового дипломата: ответ МИД Фото: в МИД объяснили, почему послом Украины в Болгарии стал некадровый дипломат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В министерстве иностранных дел Украины объяснили, почему послом в Болгарии стал некадровый дипломат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то по имеющейся в МИДе информации, она получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", - говорится в сообщении министерства.

В МИД также отметили, что правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это заведено в международной практике, без промедлений предоставило агреман Илащук, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии.

"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только за ними, а не интерпретациями и оскорблениями и следует судить о работе Посла за границей", - отметили в пресс-службе МИДа.

Ранее стало известно, что президент Украины назначил послом в Болгарии Олесю Илащук. По информации СМИ, у нее нет никакого дипломатического опыта, также она ранее работала гештальт-психологом и сексологом.

Ранее посол Украины объяснила, что даст признание России государством-агрессором в США. В частности, это позволит ввести ограничения против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МЗС Болгария
NEWS
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра