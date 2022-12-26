Посол Украины объяснила, что даст признание России государством-агрессором в США

Она отметила, что существует статус страны-спонсора терроризма. США объявили таковыми четыре государства: Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. При этом Украина ведет переговоры с США для того, чтобы Россию добавили в этой список, "чтобы называть ее правильно и чтобы ввести новые ограничения".

"Мы, конечно, понимаем, что она не спонсор терроризма. Этот статус когда-то был придуман именно для стран, оказывающих помощь террористическим организациям на их или иной территории. А Россия сама террорист. То есть это страна, у которой регулярная армия, правительство, президент, так сказать, избранный. Они все военные преступники. Они все занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому один вопрос - это как мы назовем, так сказать, Россию, другой вопрос - что за этим названием будет стоять", - отметила Маркарова.

По ее словам, один из альтернативных вариантов является поиск новой категории, в которую можно будет внести Россию. Для этого необходимо, чтобы Конгресс утвердил соответствующий закон, который бы назвал Россию страной-агрессором или страной-террористом.

"Это сейчас в активном обсуждении. Для нас это приоритет, потому что мы хотим первое - назвать правильно и дать оценку законодательно и политически, а второе и самое главное - это что будет в сущности этих ограничений. И мы считаем, что должны быть максимальные ограничения как с точки зрения законодательного обеспечения, санкций, ограничений, контроля экспортного, которые не позволят России продолжать вести эту войну. Это все еще в работе. Это ключевой приоритет на 2023 год", - подчеркнула посол.