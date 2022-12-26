ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому послом України у Болгарії призначили некадрового дипломата: відповідь МЗС

Новость на русском →
Київ, Понеділок 26 грудня 2022 21:37
Чому послом України у Болгарії призначили некадрового дипломата: відповідь МЗС Фото: у МЗС пояснили, чому послом України в Болгарії став некадровий дипломат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, чому послом у Болгарії став некадровий дипломат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Щодо призначення на посаду посла Олесі Ілащук, то за наявною в МЗС інформацією, вона отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин , перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", - йдеться у повідомленні міністерства.

У МЗС також зазначили, що уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, негайно надав агреман Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.

"Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки всі некадрові дипломати, призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Тільки за ними, а не інтерпретаціями та образами і слід судити про роботу Посла за кордоном" , - зазначили у прес-службі МЗС.

Раніше стало відомо, що президент України призначив послом у Болгарії Олесю Ілащук. За інформацією ЗМІ, у неї не має жодного дипломатичного досвіду, також раніше вона працювала гештальт-психологом та сексологом.

Раніше посол України пояснила, що дасть визнання Росії державою-агресором у США. Зокрема, це дозволить запровадити обмеження проти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МИД Украины Болгария
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра