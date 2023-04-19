Чому Польща несподівано заборонила ввезення українського зерна: пояснення Сольського

У рішенні Польщі припинити ввезення зерна з України в односторонньому порядку є політичний підтекст.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Міністр підтвердив, що рішення про заборону ввезення зерна Варшава ухвалила без попередження української сторони. До цього сторони розглядали лише скорочення експорту.

"Такі рішення (про скорочення експорту - ред.) були напрацьовані, але, як ви бачите, у п'ятницю ввечері все змінилося і вилилося в рішення, про яке ми всі чули (про заборону ввезення - ред.)", - уточнив Сольський.

За його словами, однією з причин такого рішення була політична мотивація.

"Очевидно, що є певний момент, який був причиною ухвалення такого рішення. Думаю, кожен журналіст знає, що цього року має відбутися у Польщі (вибори в парламент - ред.). Зрозуміло, що це не могло не впливати на переговори, які проходили та проходять", - додав міністр.

Він також відкинув версію поганої якості українського зерна. За словами Сольського, досі наша країна не отримувала таких скарг.

Водночас чиновник припустив, що окремі партії зерна в умовах проблем з постачанням можуть бути пошкоджені, але подібне в практиці міжнародних перевезень не рідкість.

"90% прикладів зауважень щодо якості зерна було з однієї основної причини - це простоювання (вантажу - ред.) тижнями або місяцями", - уточнив міністр.