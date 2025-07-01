Названо точное количество выпивки, которое приведет к ужасному похмелью

Врач поделился точным количеством алкогольных напитков, которые могут вызвать похмелье, и предостерег, что чрезмерное потребление может привести к алкогольному отравлению.

Так от какого количества выпивки вы получите похмелье на утро, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.

Последствия алкоголя для организма?

Семейный врач Бхавини Шах объяснила различные фазы потребления алкоголя.

По ее словам, "одна или две единицы алкоголя повышают частоту сердечных сокращений, расширяют кровеносные сосуды и вызывают легкое "возбуждение", что обычно делает людей более общительными или разговорчивыми".

Одна единица алкоголя эквивалентна 10 мл или 8 г чистого спирта, что примерно соответствует количеству, которое организм среднестатистического взрослого может переработать за час.

Количество единиц в напитке зависит от его размера и крепости. Например, согласно NHS, пол-литра крепкого пива содержит три единицы, тогда как такой же объем пива меньшей крепости имеет чуть более двух единиц.

От какого количества выпивки вам грозит похмелье?

"После четырех-шести единиц алкоголь начинает влиять на вашу нервную систему, уменьшая время реакции и воздействуя на участки мозга, связанные с принятием решений, что приводит к худшей оценке ситуации и потенциально более безрассудному поведению", - сказала специалист.

Потребление около восьми единиц обычно приводит к похмелью, что эквивалентно примерно двум литрам сидра или пива низкой крепости (3,6%) или четырем стандартным бокалам вина (175 мл).

"После восьми единиц ваше зрение и сон будут нарушены, и вы употребите больше алкоголя, чем ваша печень может переработать за одну ночь, что приведет к похмелью", - сказала доктор Шах.

"А после десяти единиц ваша координация будет сильно нарушена, и вы можете ожидать таких симптомов, как тошнота, диарея и рвота, а также обезвоживание и головная боль", - добавила врач.

Как вывести алкоголь из организма и облегчить похмелье

"Ваше тело будет метаболизировать алкоголь со своей собственной скоростью, и нет много доказательств того, что вы можете ускорить этот естественный процесс. Однако, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить симптомы похмелья", - говорит врач.

"Сон - это хороший способ позволить вашему телу естественным образом самостоятельно вывести алкоголь из организма. Употребление воды также важно, поскольку это предотвратит обезвоживающие эффекты алкоголя и уменьшит головную боль", - резюмировала она.