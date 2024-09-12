Почему план победы Зеленского сначала представят Байдену: мнение эксперта

Президент Украины Владимир Зеленский представит свой план победы в войне с Россией сначала американскому лидеру Джо Байдену, а потом уже другим партнерам. Ведь каждый пункт плана так или иначе будет завязан на помощи США.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что известно о плане победы Зеленского и может ли война с РФ закончиться уже осенью".
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что план победы Зеленского связан с 10 пунктами формулы мира, которые неоднократно демонстрировались ранее. Причем формула шире, поскольку в ее рамках учитываются интересы как самой Украины, так за ее пределами.
Эксперт отметил, что сначала надо выяснить, насколько план победы вообще реализован.
"Украина может отработать пункты, разложить по полочкам. Но в большинстве случаев каждый из них так или иначе будет завязан на помощи США. Поэтому такие консультации нужны", - пояснил он.
По его словам, если план содержит силовое влияние на Россию, следует определить, поддержат ли это союзники. То же касается возможных мирных переговоров, шагов в дипломатическом, финансовых секторах или каких-либо контрнаступательных действий на фронте.
"Поэтому действительно нужно напрямую Джо Байдену продемонстрировать этот план", - добавил Коваленко.
Эксперт также отметил, что Курская операция играет значительную роль в мирном плане Зеленского.
"Перебрасывают россияне туда войска? Да, и много. То есть это их ослабление в зоне боевых действий в Украине. Это и репутационный удар. Сейчас они вынуждены перераспределять ресурсы на Курскую область. Не пытаться захватить больше в Украине, а начинать освобождать свои территории", - подчеркнул он.
По словам Коваленко, Курская операция важна и с той точки зрения, что влияет на позиции России, которые не отличаются стабильностью. К тому же она показала, что в перспективе могут быть и другие.
"Что если будет Брянская операция? Белгородская? Или что-нибудь интереснее? Все может произойти неожиданно", - подчеркнул эксперт.
Напомним, в ходе форума "Украина 2024. Независимость" президент заявил, что в сентябре планирует презентовать план победы Украины президенту США Джо Байдену. Позже он отметил, что этот план позволит показать, готовы ли союзники к тому, чтобы Украина победила, или же они желают лишь сдерживать диктатора Владимира Путина.
Также известно, что Зеленский представит план, как действующему президенту США, так и двум кандидатам - Дональду Трампу и Камале Харрис.
Заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выделил отдельные пункты из плана. Среди них, например, операция на территории Курской области, экономический, а также политический вопрос.
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