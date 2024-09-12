Почему план победы Зеленского сначала представят Байдену: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что план победы Зеленского связан с 10 пунктами формулы мира, которые неоднократно демонстрировались ранее. Причем формула шире, поскольку в ее рамках учитываются интересы как самой Украины, так за ее пределами.

Эксперт отметил, что сначала надо выяснить, насколько план победы вообще реализован.

"Украина может отработать пункты, разложить по полочкам. Но в большинстве случаев каждый из них так или иначе будет завязан на помощи США. Поэтому такие консультации нужны", - пояснил он.

По его словам, если план содержит силовое влияние на Россию, следует определить, поддержат ли это союзники. То же касается возможных мирных переговоров, шагов в дипломатическом, финансовых секторах или каких-либо контрнаступательных действий на фронте.

"Поэтому действительно нужно напрямую Джо Байдену продемонстрировать этот план", - добавил Коваленко.

Эксперт также отметил, что Курская операция играет значительную роль в мирном плане Зеленского.

"Перебрасывают россияне туда войска? Да, и много. То есть это их ослабление в зоне боевых действий в Украине. Это и репутационный удар. Сейчас они вынуждены перераспределять ресурсы на Курскую область. Не пытаться захватить больше в Украине, а начинать освобождать свои территории", - подчеркнул он.

По словам Коваленко, Курская операция важна и с той точки зрения, что влияет на позиции России, которые не отличаются стабильностью. К тому же она показала, что в перспективе могут быть и другие.

"Что если будет Брянская операция? Белгородская? Или что-нибудь интереснее? Все может произойти неожиданно", - подчеркнул эксперт.