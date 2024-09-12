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Чому план перемоги Зеленського спочатку представлять Байдену: думка експерта

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Президент України Володимир Зеленський представить свій план перемоги у війні з Росією спочатку американському лідеру Джо Байдену, а потім вже іншим партнерам. Адже кожен із пунктів плану так чи інакше буде зав'язаний на допомозі США.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко впевнений, що план перемоги Зеленського пов'язаний із 10 пунктами формули миру, які неодноразово демонструвалися раніше. Причому формула ширша, оскільки в її рамках враховуються інтереси як самої України, так і поза її межами.

Експерт зазначив, що спочатку треба з'ясувати, наскільки план перемоги взагалі реалізований.

"Україна може відпрацювати пункти, розкласти по поличках. Але в більшості випадків кожен із них так чи інакше буде зав'язаний на допомозі США. Тому такі консультації потрібні", - пояснив він.

За його словами, якщо план містить силовий вплив на Росію, слід визначити, чи підтримають це союзники. Те саме стосується можливих мирних переговорів, кроків у дипломатичному, фінансових секторах або якихось контрнаступальних дій на фронті.

"Тому справді треба безпосередньо Джо Байдену продемонструвати цей план", - додав Коваленко.

Експерт також зазначив, що Курська операція відіграє значну роль у мирному плані Зеленського.

"Перекидають росіяни туди війська? Так, і багато. Тобто це їхнє ослаблення у зоні бойових дій в Україні. Це і репутаційний удар. Зараз вони змушені перерозподіляти ресурси на Курську область. Не намагатися захопити більше в Україні, а починати звільняти свої території", - наголосив він.

За словами Коваленка, Курська операція важлива і з тієї точки зору, що впливає на позиції Росії, які не відрізняються стабільністю. До того ж вона показала, що в перспективі можуть бути й інші.

"Що якщо буде Брянська операція? Бєлгородська? Або щось цікавіше? Все може статися несподівано", - підкреслив експерт.

Мирний план Зеленського

Нагадаємо, під час форуму "Україна 2024. Незалежність" президент заявив, що у вересні планує презентувати план перемоги України президенту США Джо Байдену. Пізніше він зазначив, що цей план дозволить показати, чи готові союзники до того, щоб Україна перемогла, або ж вони бажають лише стримувати диктатора Володимира Путіна.

Також відомо, що Зеленський представить план, як чинному президенту США, так і двом кандидатам - Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк виокремив окремі пункти з плану. Серед них, наприклад, операція на території Курської області, економічне, а також політичне питання.

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