Почему подрывнику из суда Киева выносили приговор почти 8 лет: объяснение прокуратуры

Она напомнила, что с 2015 года Гуменюк находился под арестом из-за тяжести преступлений, в которых его обвиняли, и рисков, что он может скрываться от следствия.

По словам спикера прокуратуры, подготовительное судебное заседание по делу Гуменюка и Сергея Крайняка, которого подозревали в помощи злоумышленнику, прошло 25 октября 2016 года. Тогда суд принял решение о судебном рассмотрении судом присяжных.

"С января 2021 года по июль 2023 года было назначено более 30 судебных заседаний, ни одно из которых не было перенесено по вине прокурора. И почти десять были отложены по ходатайству стороны защиты, мотивировавшей это необходимостью пребывания на других судебных заседаниях, хотя даты определялись судом заранее", - рассказала Максимец.

Она уточнила, что помимо этого, сторона защиты регулярно ходатайствовала об отводе как председательствующего судьи, так и всего состава суда. Такие просьбы суд не рассматривал. Заседания также переносились из-за болезни Крайняка и из-за невозможности присутствия адвоката.

Как отметила Максимец, в феврале 2022 года суд заканчивал рассмотрение письменных доказательств и должен был перейти к допросу свидетелей. Но процесс остановился из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Уже в ноябре 2022 года состав суда присяжных изменился и судебное разбирательство пришлось начать сначала.

Она добавила, что в январе 2023 года суд решил привлечь защитника из Центра вторичной правовой помощи, чтобы предотвратить дальнейшие срывы заседаний стороной защиты.

По состоянию на 5 июня суд исследовал почти все письменные доказательства и планировал переходить к стадии допроса свидетелей, рассказала Максимец.

Взрыв в суде Киева

Напомним, вчера, 5 июля, в здании Шевченковского районного суда прогремел взрыв. Позже выяснилось, что его устроил Игорь Гуменюк, который в 2015 году кинул гранату в группу нацгвардейцев под стенами Верховной рады.

Более детально о Гуменюке можете узнать в материале РБК-Украина.