Чому підривнику з суду Києва виносили вирок майже 8 років: пояснення прокуратури

Вона нагадала, що з 2015 року Гуменюк перебував під арештом через тяжкість злочинів, у яких його звинувачували, та ризики, що він може ховатися від слідства.

За словами спікера прокуратури, підготовче судове засідання у справі Гуменюка та Сергія Крайняка, якого підозрювали у допомозі зловмиснику, відбулося 25 жовтня 2016 року. Тоді суд ухвалив рішення про судовий розгляд судом присяжних.

"З січня 2021 року до липня 2023 року було призначено понад 30 судових засідань, жодне з яких не було перенесено з вини прокурора. І майже десять було відкладено за клопотанням сторони захисту, яка мотивувала це необхідністю перебування на інших судових засіданнях, хоча дати визначалися судом наперед", - розповіла Максимець.

Вона уточнила, що, крім цього, сторона захисту регулярно клопотала про відведення як головуючого судді, так і всього складу суду. Таких прохань суд не розглядав. Засідання також переносилися через хворобу Крайняка та через неможливість присутності адвоката.

Як зазначила Максимець, у лютому 2022 року суд закінчував розгляд письмових доказів та мав перейти до допиту свідків. Але процес зупинився через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вже у листопаді 2022 року склад суду присяжних змінився і судовий розгляд довелося розпочати спочатку.

Вона додала, що у січні 2023 року суд вирішив залучити захисника з Центру вторинної правової допомоги, щоб запобігти подальшим зривам засідань стороною захисту.

Станом на 5 червня суд досліджував майже всі письмові докази та планував переходити до стадії допиту свідків, розповіла Максимець.

Вибух у суді Києва

Нагадаємо, вчора, 5 липня, у будівлі Шевченківського районного суду пролунав вибух. Згодом з'ясувалося, що його влаштував Ігор Гуменюк, який у 2015 році кинув гранату до групи нацгвардійців під стінами Верховної ради.

Більш детально про Гуменюка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.