Почему во время удара по стадиону в Харькове не было тревоги: названа причина

По словам Чубенко, тип вооружения, которым враг ударил по Харькову, все еще не установили, как и место запуска ракеты.

Он уточнил, что вида вооружения, которое применялось, не было видно на радарах противовоздушной обороны.

"Есть вероятность, что либо ракета двигалась на низких высотах и, соответственно, ее не было видно на радарах ПВО, или же использовали другой вид вооружения, которое не было замечено военными", - рассказал Чубенко.