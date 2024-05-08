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Чому під час удару по стадіону у Харкові не було тривоги: названо причину

Ілюстративне фото: у Харкові не було тривоги під час удару (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Харкові не оголошували повітряну тривогу під час удару по стадіону у Салтівському районі, оскільки радари, ймовірно, не помітили ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефірі "Суспільне".

За словами Чубенка, тип озброєння, яким ворог вдарив по Харкову, все ще не встановили, як і місце запуску ракети.

Він уточнив, що виду озброєння, яке застосовувалося, не було видно на радарах протиповітряної оборони.

"Є ймовірність, що ракета рухалася на низьких висотах і, відповідно, її не було видно на радарах ППО, або ж використовували інший вид озброєння, яке не було помічене військовими", - розповів Чубенко.

 

Удар по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 травня, завдали ракетного удару по Харкову. Ціллю ворога став стадіон у Салтівському районі.

Внаслідок атаки постраждали троє дітей - хлопчики 12, 13 та 15 років. Один із постраждалих - у тяжкому стані.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених унаслідок удару російських терористів зросла до п'яти.

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ХарківВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакетний удар