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Почему во время удара по стадиону в Харькове не было тревоги: названа причина

Харьков, Среда 08 мая 2024 16:26
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Почему во время удара по стадиону в Харькове не было тревоги: названа причина Иллюстративное фото: в Харькове не было тревоги во время удара (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Харькове не объявляли воздушную тревогу во время удара по стадиону в Салтовском районе, поскольку радары, вероятно, не заметили ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко в эфире "Суспільне".

По словам Чубенко, тип вооружения, которым враг ударил по Харькову, все еще не установили, как и место запуска ракеты.

Он уточнил, что вида вооружения, которое применялось, не было видно на радарах противовоздушной обороны.

"Есть вероятность, что либо ракета двигалась на низких высотах и, соответственно, ее не было видно на радарах ПВО, или же использовали другой вид вооружения, которое не было замечено военными", - рассказал Чубенко.

Удар по Харькову

Напомним, российские оккупанты сегодня, 8 мая, нанесли ракетный удар по Харькову. Целью врага стал стадион в Салтовском районе.

В результате атаки пострадали трое детей - мальчики 12, 13 и 15 лет. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что количество раненых в результате удара российских террористов возросло до пяти.

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Харьков Война в Украине Воздушная тревога Ракетный удар
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