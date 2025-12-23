ua en ru
Почему нет света в Тернополе: что говорит местная власть о сроках восстановления

Тернопольская область, Вторник 23 декабря 2025 11:37
Фот: в Тернополе нет света после обстрела РФ (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

В Тернопольской области утром 23 декабря без электроснабжения остались 280 тысяч абонентов. Причиной отключений стало повреждение энергообъектов из-за обстрела РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОГА в Telegram.

Как отмечается, из-за ночной массированной атаки России повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате этого пострадали и жители Тернопольской области.

В ОВА сообщают, что объекты критической инфраструктуры подключены через генераторы.

"Облэнерго работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Ожидаемое время запитки главных объектов критической инфраструктуры - через 3-4 часа", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, в случае длительного отключения органам местного самоуправления рекомендуют быть готовыми к открытию пунктов несокрушимости, которых в области 347.

Аварийные отключения в Тернополе

Отметим, сегодня утром в Тернополе были введены аварийные отключения света. Фиксировались также проблемы с подачей воды и отопления.

Также из-за отключения света в городе не работают троллейбусы. Вместо них на маршрутах увеличено количество автобусов.

Комбинированная атака по Украине

Напомним, сегодня ночью и утром враг совершил очередную атаку по Украине, применив сначала дроны, а затем ракеты по мирным городам. В общем враг применил для удара более 650 дронов и более 30 ракет.

Под ударом РФ снова были объекты энергетики. По состоянию на утро в результате обстрела почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Подробнее о последствиях комбинированного удара РФ - читайте в материале РБК-Украина.

