Почему нет света в Тернополе: что говорит местная власть о сроках восстановления
В Тернопольской области утром 23 декабря без электроснабжения остались 280 тысяч абонентов. Причиной отключений стало повреждение энергообъектов из-за обстрела РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОГА в Telegram.
Как отмечается, из-за ночной массированной атаки России повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате этого пострадали и жители Тернопольской области.
В ОВА сообщают, что объекты критической инфраструктуры подключены через генераторы.
"Облэнерго работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Ожидаемое время запитки главных объектов критической инфраструктуры - через 3-4 часа", - сообщили в ведомстве.
Вместе с тем, в случае длительного отключения органам местного самоуправления рекомендуют быть готовыми к открытию пунктов несокрушимости, которых в области 347.
Аварийные отключения в Тернополе
Отметим, сегодня утром в Тернополе были введены аварийные отключения света. Фиксировались также проблемы с подачей воды и отопления.
Также из-за отключения света в городе не работают троллейбусы. Вместо них на маршрутах увеличено количество автобусов.
Комбинированная атака по Украине
Напомним, сегодня ночью и утром враг совершил очередную атаку по Украине, применив сначала дроны, а затем ракеты по мирным городам. В общем враг применил для удара более 650 дронов и более 30 ракет.
Под ударом РФ снова были объекты энергетики. По состоянию на утро в результате обстрела почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
