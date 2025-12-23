ua en ru
Часть города без коммуникаций и транспорта: что происходит в Тернополе после атаки РФ

Вторник 23 декабря 2025 10:58
Часть города без коммуникаций и транспорта: что происходит в Тернополе после атаки РФ В результате атаки РФ часть Тернополя осталась без света и коммуникаций (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Тернополе в результате ракетной атаки РФ по энергообъектам Украины продолжаются аварийные отключения света. Есть проблемы с подачей воды и тепла, а также движением некоторого транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города Сергея Надала в Facebook.

Что известно о ситуации в Тернополе

"Из-за ракетной атаки по энергообъектам продолжаются аварийные отключения электроэнергии по всей стране, в том числе и в Тернополе", - сообщил мэр города.

Он добавил, что для подачи воды и тепла коммунальные службы переключают системы на резервное питание.

"После этого вода и тепло постепенно восстановятся", - объяснил Надал.

Кроме того, в связи с аварийным отключением света, в городе не работают троллейбусы.

"Вместо них увеличено количество автобусов на маршрутах", - подчеркнул глава Тернополя.

Он рассказал также, что "энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение".

"Часть города уже со светом, в течение дня будут восстанавливать для других", - поделился чиновник.

В завершение он отметил, что "в части городов Украины еще продолжается воздушная тревога и это тоже влияет на восстановление".

Часть города без коммуникаций и транспорта: что происходит в Тернополе после атаки РФПубликация Надала (скриншот: facebook.com/Nadal.Sergij)

Ситуация со светом в Тернопольской области

Согласно информации Тернопольской областной государственной (военной) администрации, из-за массированной атаки РФ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины.

"В результате этого пострадали и жители Тернопольской области: от электроснабжения отключено 280 тыс. абонентов", - сообщили в пресс-службе ОГА (ОВА) в Facebook.

Отмечается, что объекты критической инфраструктуры подключены через генераторы.

"Облэнерго работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Ожидаемое время запитки главных объектов критической инфраструктуры - через 3-4 часа", - рассказали гражданам.

Уточняется, что органам местного самоуправления в случае длительного отключения электроэнергии нужно быть готовым к открытию пунктов несокрушимости.

"В области таких есть 347. На постоянной основе в админзданиях органов местного самоуправления и исполнительной власти работает 43 пункта несокрушимости", - подытожили в областной госадминистрации.

Часть города без коммуникаций и транспорта: что происходит в Тернополе после атаки РФПубликация Тернопольской ОГА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Основное о массированной атаке РФ

Сегодня, 23 декабря, в течение ночи и утра войска РФ осуществили очередной комбинированный удар по территории Украины, использовав ударные беспилотники и ракеты.

По состоянию на 07:50 в большинстве регионов были введены аварийные отключения электроэнергии.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, это был "сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества".

"В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности", - подчеркнула она.

Глава правительства сообщила также, что больше всего в результате атаки пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Между тем президент Владимир Зеленский рассказал, что во время атаки врагом было применено более 650 дронов (значительная часть - "Шахеды") и более трех десятков ракет.

В целом, по его словам, под удар попали по меньшей мере 13 областей Украины.

Глава Украины сообщил, что "этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах".

"Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. Путин никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать", - отметил Зеленский.

В завершение он подчеркнул: это означает, что "мир давит на Россию недостаточно" и "сейчас нужно реагировать".

Напомним, согласно информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", ночью и утром враг совершил очередную - девятую с начала года - массированную атаку на энергосистему Украины.

Как следствие, по состоянию на утро, почти полностью обесточены потребители в трех областях.

Подробнее о последствиях очередной вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

