Чому немає світла у Тернополі: що каже місцева влада про терміни відновленя

У Тернопільській області вранці 23 грудня без електропостачання залишилися 280 тисяч абонентів. Причиною відключень стало пошкодження енергооб'єктів через обстріл РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОДА у Telegram .

Як зазнається, через нічну масовану атаку Росії пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України, внаслідок цього постраждали і жителі Тернопільської області.

В ОВА повідомляють, що об'єкти критичної інфраструктури підключені через генератори.

"Обленерго працює над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання. Очікуваний час заживлення головних об'єктів критичної інфраструктури - через 3-4 години", - повідомили у відомстві.

Разом з тим, в разі тривалого відключення органам місцевого самоврядування рекомендують бути готовими до відкриття пунктів незламності, яких в області 347.

Аварійні відключення у Тернополі

Зазначимо, сьогодні вранці у Тернополі було введено аварійні відключення світла. Фіксувались також проблеми з подачею води й опалення.

Також через відключення світла у місті не працюють тролейбуси. Замість них на маршрутах збільшена кількість автобусів.