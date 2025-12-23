Чому немає світла у Тернополі: що каже місцева влада про терміни відновленя
У Тернопільській області вранці 23 грудня без електропостачання залишилися 280 тисяч абонентів. Причиною відключень стало пошкодження енергооб'єктів через обстріл РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОДА у Telegram.
Як зазнається, через нічну масовану атаку Росії пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України, внаслідок цього постраждали і жителі Тернопільської області.
В ОВА повідомляють, що об'єкти критичної інфраструктури підключені через генератори.
"Обленерго працює над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання. Очікуваний час заживлення головних об'єктів критичної інфраструктури - через 3-4 години", - повідомили у відомстві.
Разом з тим, в разі тривалого відключення органам місцевого самоврядування рекомендують бути готовими до відкриття пунктів незламності, яких в області 347.
Аварійні відключення у Тернополі
Зазначимо, сьогодні вранці у Тернополі було введено аварійні відключення світла. Фіксувались також проблеми з подачею води й опалення.
Також через відключення світла у місті не працюють тролейбуси. Замість них на маршрутах збільшена кількість автобусів.
Комбінована атака по Україні
Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці ворог здійснив чергову атаку по Україні, застосувавши спочатку дрони, а потім ракети по мирним містам. Загалом ворог застосував для удару більше 650 дронів ти понад 30 ракет.
Під ударом РФ знову були об'єкти енергетики. Станом на ранок внаслідок обстрілу майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Детальніше про наслідки комбінованого удару РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.