Почему даже масштабная война не уничтожит власть аятолл в Иране: отчет разведки США

20:20 07.03.2026 Сб
2 мин
Что скрывает секретный анализ разведки США?
aimg Сергей Козачук
Фото: (Getty Images)

Даже масштабная военная кампания США вряд ли приведет к смене режима в Иране. Такие выводы содержатся в секретном отчете Национального совета разведки США (NIC), подготовленном накануне начала войны.

Прогнозы разведки США

По данным издания, американские аналитики считают, что иранский военный и духовный истеблишмент имеет достаточно ресурсов для сохранения власти после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Попытки Вашингтона установить лояльного правителя могут оказаться напрасными из-за устойчивости иранских институтов.

"Это звучит как глубоко обоснованная оценка иранской системы, а также институтов и процессов, которые создавались в течение многих лет", - подтверждает эти выводы Сюзанна Мелони, вице-президент Брукингского института.

Реакция Тегерана и Трампа

Несмотря на удары по ракетным объектам и флоту, официальный Тегеран отвергает возможность капитуляции.

Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф подчеркнул, что будущее страны будет решать только иранский народ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на смене руководства страны.

"Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, хорошо справились бы с работой", - заявил он во время общения с журналистами.

Состояние конфликта

Сейчас война между США, Израилем и Ираном вступает в свою вторую неделю.

Американская сторона заявляет о значительном истощении военного потенциала Тегерана, однако разведка не видит признаков внутреннего раскола в иранском правительстве или массовых восстаний, которые могли бы привести к смене режима.

Война США и Израиля против Ирана

Напомним, масштабная военная кампания США и Израиля против Ирана, которая получила название "Эпическая ярость", началась в конце февраля 2026 года.

Дональд Трамп заявил, что дела у Ирана идут не очень хорошо и отчитался об успешном уничтожении иранского флота и баллистических арсеналов.

Несмотря на военные успехи, американский президент выражал раздражение темпами конфликта, отмечая, что ему "не скучно" и он ожидает от Тегерана быстрой капитуляции.

В то же время эксперты и союзники выражают опасения, что конфликт может превратиться во "второй Ирак" - затяжную войну без четкого политического финала.

Кроме того, боевые действия уже опустошают военные арсеналы Европы, поскольку союзники вынуждены перенаправлять ресурсы на поддержку операции на Ближнем Востоке.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампБлижний восток