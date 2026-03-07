Почему даже масштабная война не уничтожит власть аятолл в Иране: отчет разведки США

Прогнозы разведки США

По данным издания, американские аналитики считают, что иранский военный и духовный истеблишмент имеет достаточно ресурсов для сохранения власти после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Попытки Вашингтона установить лояльного правителя могут оказаться напрасными из-за устойчивости иранских институтов.

"Это звучит как глубоко обоснованная оценка иранской системы, а также институтов и процессов, которые создавались в течение многих лет", - подтверждает эти выводы Сюзанна Мелони, вице-президент Брукингского института.

Реакция Тегерана и Трампа

Несмотря на удары по ракетным объектам и флоту, официальный Тегеран отвергает возможность капитуляции.

Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф подчеркнул, что будущее страны будет решать только иранский народ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на смене руководства страны.

"Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, хорошо справились бы с работой", - заявил он во время общения с журналистами.

Состояние конфликта

Сейчас война между США, Израилем и Ираном вступает в свою вторую неделю.

Американская сторона заявляет о значительном истощении военного потенциала Тегерана, однако разведка не видит признаков внутреннего раскола в иранском правительстве или массовых восстаний, которые могли бы привести к смене режима.