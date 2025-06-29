Эти породы самые упрямые: кинолог объяснил, каких собак труднее всего дрессировать

Существует популярное мнение, что после нескольких курсов дрессировки до двух лет - дело сделано. Но это не так. Уход за собакой и ее обучение - это процесс на всю жизнь, и у каждой породы есть свои нюансы.

Обучение - всю жизнь

"Люди считают, что если до двух лет воспитали собаку - все классно. Но здесь, как и с человеком, надо учиться всю жизнь. Поддерживать и учиться", - отмечает Локтионов.

Он приводит пример: самая старшая собака, с которой ему приходилось работать, - 13-летний йоркширский терьер. Если нет медицинских ограничений, учиться можно в любом возрасте.

В работе попадались и сложные эмоциональные кейсы. Например, бигль, которому было 11 лет, пережил смерть хозяина во время оккупации. У него развились ПТСР и сильная агрессия, но после специального курса реабилитации пес смог адаптироваться к новой семье.

Какие породы лучше всего дрессировать

Есть рейтинг собачьего IQ, и породы с высоким интеллектом лучше обучаются. Но это не значит, что с ними легко.

"Люди считают: если собака умная, с ней не надо заниматься. Но если она очень умная, она умная не для тебя. Она манипулирует. Она знает, как открыть ящик, достать конфету и даже закрыть дверцу", - объясняет кинолог.

Такие породы, как бордер колли, могут изучать команды молниеносно, но требуют системной работы. Без этого даже самую "умную" собаку могут сдать в приют, потому что владельцы не справляются.

Кто хуже поддается дрессировке

"Есть не глупые породы, а упрямые. Например, бульдоги. Они учатся, но надо больше подходов. Если справишься - результат бетонный. А умная собака быстро выучила, быстро забыла. Все надо поддерживать", - объясняет Локтионов.

У собак всего три типа мотивации: пищевая, игровая и социальная. И каждую надо использовать индивидуально, в зависимости от породы и темперамента.

Специалист говорит, что есть такие породы, которые вывели просто, чтобы кайфовать. Это, например, популярные сейчас французские бульдоги. Часто они бывают агрессивными, ведь по своей природе они раньше ловили крыс.

Поэтому главное - не требовать от пса чужого сценария, а найти подход к его характеру. А еще - обращаться к специалисту, который уже имеет опыт именно с вашей породой.