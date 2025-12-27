Почему в феврале 2026 года можно достичь мира в Украине: объяснение Буданова

В феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это будет оптимальный период, как для Украины, так и для России.

Буданову напомнили, что в одном из предыдущих интервью он также говорил о том, что оптимальным временем для мирного соглашения станет именно февраль 2026 года. Журналисты поинтересовались, почему именно февраль станет таким "окном".

"Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам как вывод уже даю", - отметил Буданов.

При этом он подчеркнул, что российский бюджет на 2026 год уже выглядит, как катастрофический. Почти половина расходов там заложена на "оборонные нужды", остальные программы сильно сокращены.

"Поэтому они уже приняли достаточно непопулярные и сложные решения. Очень болезненные для них. Это еще одно объяснение вам относительно переговорного процесса. Оборонный бюджет 26-го года сейчас - в совокупности, потому что там есть расходы на оборону, есть на, как у нас говорят, силы безопасности, - 46%. Любая страна не может развиваться, нормально куда-то двигаться, когда она 46% на войну тратит. Это невозможно", - отметил руководитель ГУР МО.

Буданов добавил, что экономические трудности РФ не повлияют непосредственно на ситуацию на поле боя, но они повлияют на позицию России по завершению войны. Экономического краха РФ, как такового, при нынешних темпах ждать еще долго, очень долго.

"Но готова ли Россия так долго ждать? Это еще один вопрос. Проблемы уже идут и они существенные", - резюмировал Буданов.