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Рекордный курс евро: почему НБУ снова поднял курс

Украина, Суббота 21 июня 2025 06:00
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Рекордный курс евро: почему НБУ снова поднял курс Фото: Курс евро растет по отношению к доллару на международном рынке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк поднял курсы доллара и евро на 21-23 июня. Официальный курс евро вырос на 34 копейки до нового рекорда - 48,2 гривны. Начиная с марта, национальная валюта по отношению к евро девальвировала почти на 5 гривен.

Почему курс евро продолжает рекордно расти - в материале РБК-Украина.

Подорожание доллара и евро

Национальный банк повысил официальные курсы доллара и евро на период 21-23 июня на 14 и 34 копеек соответственно по сравнению со значениями курсов на 20 июня.

Официальный курс доллара на 21-23 июня НБУ установил на уровне 41,83 гривны. При этом, курс евро снова обновил исторический рекорд и вырос до 48,20 гривны.

Почему евро бьет рекорды

Официальный курс евро значительно вырос потому, что увеличился курс этой валюты по отношению к доллару на международном валютном рынке.

"Евро выросло в мире по отношению к доллару. В Украине идет привязка к доллару (доллар является курсообразующей валютой - ред.) и поэтому, когда в мире евро к доллару растет, технически оно растет и в Украине. Поэтому, так и получились рекордные показатели", - прокомментировал РБК-Украина экономист, профессор университета "Львовская политехника" Алексей Другов.

Официальный курс евро к доллару, по данным Европейского центрального банка, растет с конца февраля этого года. За период с 28 февраля до 20 июня стоимость евро выросла с 1,04 доллара до 1,15 доллара.

За этот же период, официальный курс евро к гривне увеличился на 4,7 гривны - с 43,5 до 48,2 гривен (на 23 июня).

Напомним, что по данным НБУ, официальный курс доллара значительно упал в начале года - с середины января до середины марта он снизился с 42,27 до 41,53 гривны. С середины марта до середины июня в среднем курс колебался на уровне близком к 41,5 гривны.

По состоянию на утро 20 июня, в обменных пунктах покупали доллар в среднем по 41,40 гривен, евро - по 47,50 гривен.

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