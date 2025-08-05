Почему Кулиша не любили Шевченко, Франко и другие: кем был неудобный гений 19 века

Непринятый первопроходец

Пантелеймон Кулиш - фигура исключительная и одновременно драматическая. Один из тех, кого называют "несвоевременными людьми": слишком сложный, слишком прямолинейный, слишком умный, чтобы нравиться.

В 19 веке он считал, что настоящую Украину можно возродить не революциями, а культурным трудом, языком, текстом.

Но именно за это его не простили ни романтический Шевченко, ни политически закаленный Франко, ни многочисленные интеллектуалы, с которыми Кулиш пересекался в течение жизни.

Шевченко: от уважения до разочарования

История его отношений с Шевченко - отдельная драма. Сначала Кулиш восхищался им, а Тарас отвечал ему взаимностью. Но со временем что-то в их мировосприятии треснуло.

Кулиш начал все жестче критиковать народническую риторику Шевченко, упрекал его в "хохломанстве" и чрезмерной идеализации крестьян.

Шевченко в ответ стал воспринимать Кулиша как человека холодного, бессердечного и неискреннего. Этот конфликт вылился даже в письмах и публичных высказываниях - с тонким пренебрежением, сарказмом, горечью.

Портрет Пантелеймона Кулиша (автор: Тарас Шевченко, 1843-1847)

Франко и "опасная гордыня" Кулиша

С Иваном Франко было еще сложнее. Молодой Франко сначала уважал Кулиша, но постепенно увидел в нем не идеолога, а проблемного человека.

В воспоминаниях Франко вспоминал Кулиша как "талантливого, но психически неуравновешенного" интеллигента.

Его раздражала не только идеологическая отстраненность Кулиша от освободительной борьбы, но и его языковые эксперименты, снобизм и склонность к идеализации старой шляхты.

Франко считал, что Кулиш намеренно дистанцируется от "народа" и смотрит на все с башни культурного изоляционизма.

Человек, который раздражал всех

Но Кулиш раздражал не только великих - он вызывал неоднозначную реакцию практически у всех, кто имел с ним дело. Его обвиняли в том, что он предал украинское дело, когда пошел на сотрудничество с имперскими структурами.

Ему не прощали того, что считал российское самодержавие меньшей бедой, чем украинский популизм. А еще - за то, что всегда считал себя правым и не терпел возражений.

Кулешовка (фото: Википедия)

Вот несколько причин, почему Кулиша критиковали и не всегда воспринимали:

Изменения во взглядах

Кулиш был известен своими частыми и резкими изменениями в политических и идеологических убеждениях, что вызвало недоверие и критику со стороны современников.

Конфликты с другими деятелями

Он часто вступал в конфликты с другими украинскими интеллектуалами, в частности с Тарасом Шевченко, из-за разных взглядов на развитие украинской культуры и литературы.

Сложная личность

Кулиш имел сложный и противоречивый характер, что делало его трудным в общении и восприятии для окружающих.

Польская ориентация

Его увлечение польской культурой и историей, а также его поддержка польских национальных интересов, вызывали негативную реакцию у части украинского общества.

Критическое отношение к Шевченко

Хотя Кулиш и был другом Шевченко, он также высказывал критические замечания относительно его творчества, что не понравилось многим сторонникам Шевченко.

Несмотря на критику, Кулиш был выдающимся украинским писателем, переводчиком и общественным деятелем, который внес значительный вклад в развитие украинской культуры.

Его роман "Черная рада" является одним из важнейших произведений украинской литературы, а его работа над переводом Библии на украинский язык является большим достижением.

Писатель, который не хотел нравиться

Даже его литературные произведения не всегда вызывали симпатию. Кулиш писал не для массового читателя. Его романы не содержали народного романтизма, были тяжелые, глубокие, ироничные.

Он не развлекал - он просвещал. И это, пожалуй, главная причина, почему его современники часто отворачивались. В мире, который искал героев, Кулиш был мыслителем. В мире, требовавшем эмоций, он предлагал самодисциплину.

Он говорил вещи, которые другие боялись артикулировать:

что украинцы должны искать внутреннюю культуру, а не только бороться с "чужим"

что этнография - это еще не нация

что без языка и церкви украинство не выживет

Пантелеймон Кулиш (фото: Википедия)

Гений, которого не приняло время

Его жизнь - это история таланта, который был "чужим среди своих". Слишком сложный для простой популярности, слишком честный для политической гибкости, слишком прогрессивный для своих коллег, но и слишком суровый, чтобы быть кумиром. Его не любили - но именно поэтому он и был нужен.

Несмотря на отчуждение, Кулиш сделал для украинского языка и литературы то, что мало кому удалось:

автор "кулишовки" - первой фонетической азбуки украинского языка, которая лежит в основе современного правописания и речи

создал первый украинский исторический роман

перевел Библию на украинский язык

перевел Шекспира на украинский язык

начал глубокую интеллектуальную дискуссию о будущем нации

Кулиш был неудобным и именно за это его не любили. Но в то же время именно благодаря таким "неудобным" украинская культура делала скачки вперед.