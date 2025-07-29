Человек, который нарисовал Украину: что вы знаете о художнике Георгии Нарбуте?

Георгий Нарбут - украинский художник, который заложил визуальные основы государственности еще сто лет назад. Именно он оформил первые украинские деньги, герб УНР и создал стиль, который до сих пор узнаваем в украинском дизайне.

Почему Нарбута называют "человеком, который нарисовал Украину", и как его наследие оживает в современной гривне, рассказывает РБК-Украина .

Он создал Украину - в шрифтах, гербах, гривнах

В начале 20 века, когда Украинская Народная Республика боролась за независимость, Георгий Нарбут взял на себя задачу, которую сегодня назвали бы брендингом страны.

Его работа - это не просто иллюстрации или графика. Он придал визуальную форму украинскому государству - создал герб УНР, почтовые марки, банкноты, оформление правительственных документов и даже шрифт.

Дизайнер гривны

В 1917-1918 годах именно Нарбут разработал первые украинские банкноты. Его 100 карбованцев - одна из самых известных купюр в истории Украины. В ней сочетается барочное великолепие, национальные орнаменты и глубокая символика. Его стиль легко узнать - это густо орнаментированная графика, гармония текста и изображения, сила линии.

Современная гривна во многом повторяет его эстетику и не случайно. Художники Независимой Украины пользовались архивами Нарбута при создании дизайна новых банкнот 1990-х.

Дизайн украинских купюр (фото: Википедия)

Шрифт и стиль украинской идентичности

Нарбут также создал уникальный украинский шрифт, сочетающий латиницу, кириллицу и народную стилистику. Его азбуки хранятся в музеях, а шрифты до сих пор используются в современных проектах.

Его работы - это не только дизайн, но и манифест украинской культуры. Нарбут формировал новую эстетику, в которой украинская традиция шла рядом с европейской современной графикой.

История художника, который не успел сделать больше

Георгий Нарбут умер в 1920 году, ему было всего 35. Но даже за короткую жизнь он успел создать фундамент для всего, что мы сегодня называем визуальным образом Украины.

При жизни он стал не только автором первых украинских банкнот и почтовых марок, но и еще основал Украинскую академию искусств. Также он создавал эскизы военных мундиров армии Украины, оформлений упаковок и этикеток для украинских товаров, игральных карт.

Дизайн Георгия Нарбута (фото: Википедия)

18 июля 1918 года гетман Павел Скоропадский утвердил созданную Нарбутом малую Государственную печать.

Его влияние ощущается и в новой айдентике государственных учреждений, и в логотипах современных брендов, и в дизайне гривны, которая стала символом возрожденной нации.