История человека, подарившего Украине гимн: как сложилась судьба Михаила Вербицкого

Михаил Вербицкий - композитор, написавший мелодию к главному символу украинской государственности - гимну "Ще не вмерла Украина". Но несмотря на национальное признание этого произведения, имя его автора часто остается без внимания.

Кем на самом деле был Вербицкий - один из создателей украинской идентичности, и как сложилась его судьба, рассказывает РБК-Украина .

Скромный композитор великого дела

Михаил Вербицкий родился в 1815 году в селе Яворник Русский (ныне территория Польши).

Воспитанник духовной семинарии и Лембергской (львовской) духовной академии, он посвятил свою жизнь не только музыке, но и служению церкви как священник УГКЦ.

Его музыкальное наследие насчитывает более 130 произведений, среди которых церковные песнопения, хоровые произведения, кантаты, театральная музыка.

Как создавался гимн

Слова "Ще не вмерла Украина" написал поэт Павел Чубинский в 1862 году. Они мгновенно приобрели популярность, и вскоре Вербицкий написал музыку.

Впервые гимн исполнили в 1865 году в Перемышле. Мелодия соединила в себе народную эмоциональность и маршевую ритмику - именно это сделало ее узнаваемой и несокрушимой.

Почему Вербицкий остался в тени

Вербицкий умер в нищете в 1870 году. При жизни он не получил признания как композитор общенационального масштаба.

Из-за политических преследований, раздробленности украинских земель и имперской цензуры его имя практически не звучало в публичном пространстве.

Даже после провозглашения Независимости о нем вспоминают редко. Гимн Украины знают все, а автора - единицы.

Когда вернули память

В 2005 году перезахоронили останки Вербицкого в городе Млыны (Польша), где он был похоронен.

В 2015 году к 200-летию со дня его рождения в Украине прошли памятные мероприятия. Но до сих пор его фигура не стала обязательной в школьных программах или национальном пантеоне выдающихся деятелей.