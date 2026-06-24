Почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины: что говорит сейсмолог

Главное: Серия толчков: 24 июня вблизи Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1, что стало продолжением активности (за 22 июня произошло 6 толчков, мощность достигла 4,5 балла).

24 июня вблизи Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1, что стало продолжением активности (за 22 июня произошло 6 толчков, мощность достигла 4,5 балла). Причина: Крым расположен в сейсмически активной зоне, где происходит "разрядка" на стыке тектонических плит.

Крым расположен в сейсмически активной зоне, где происходит "разрядка" на стыке тектонических плит. Угроза столетнего цикла: Сейсмолог напоминает о 100-летнем цикле активности (подобно разрушительному землетрясению 1927 года). Прогноз по крупному землетрясению до 2027 года остается актуальным.

Сейсмолог напоминает о 100-летнем цикле активности (подобно разрушительному землетрясению 1927 года). Прогноз по крупному землетрясению до 2027 года остается актуальным. Риски для Крыма: Из-за нарушения строительных норм потенциальное мощное землетрясение может привести к серьезным разрушениям на полуострове.

Почему Крым начало активно "трясти"

По словам эксперта, Крым находится в сейсмически активной зоне, где регулярно проходят подобные процессы. Нынешние толчки не что иное, как "разрядка тектонического напряжения" в точках стыка крупноразмерных плит.

"Вблизи Крыма есть система разломов, которые время от времени активизируются. Именно на стыках этих плит и происходят землетрясения. Если таких мелких толчков будет много, это может быть предвестником крупного землетрясения", - отмечает ученый.

Напомним, что почти 100 лет назад, в 1927 году, Крым уже переживал катастрофические толчки. Тогда мощность в эпицентре достигала 9 баллов, в районе Ялты пострадало 70% построек.

Дмитрий Гринь предупреждает об угрозе сильного землетрясения в Крыму в пределах 2027 года (инфографика: РБК-Украина)

По словам Дмитрия Гриня, сейсмическая активность носит циклический характер - масштабные толчки повторяются примерно через столетие. Поэтому прогноз мощного землетрясения в Крыму в пределах 2027 года остается актуальным.

"Это означает, что масштабное землетрясение может произойти как в 2028 или 2032 году, так и "завтра", - объясняет Гринь.

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Угрожает ли Крыму катастрофа

Последствия мощного землетрясения для полуострова могут быть критическими, особенно учитывая состояние застройки.

"Учитывая, что большое количество объектов в Крыму построено с нарушением государственных строительных норм или являются элементами самозастройки, такие сооружения могут пострадать достаточно сильно в случае мощного землетрясения магнитудой 7, 8 или 9", - предупреждает сейсмолог.

Современное сейсмическое районирование Украины. Синим обозначены районы, где жилая застройка рассчитана на землетрясение 5 баллов, зеленым - 6, желтым - 7, розовым - 8, оранжевым - 9, красным - 10 (фото: Википедия)

Также он добавляет, что "волны" землетрясений могут доходить до Одесской и Запорожской областей, но влияние на эти регионы будет значительно меньше.