Почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины: что говорит сейсмолог

В последние несколько дней в оккупированном Крыму фиксируют серию землетрясений. Только 22 июня их было 6, подземные толчки продолжаются и сегодня.
Что происходит на полуострове и могут ли землетрясения стать разрушительными для Крыма, в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина рассказал сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.
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По словам эксперта, Крым находится в сейсмически активной зоне, где регулярно проходят подобные процессы. Нынешние толчки не что иное, как "разрядка тектонического напряжения" в точках стыка крупноразмерных плит.
"Вблизи Крыма есть система разломов, которые время от времени активизируются. Именно на стыках этих плит и происходят землетрясения. Если таких мелких толчков будет много, это может быть предвестником крупного землетрясения", - отмечает ученый.
Напомним, что почти 100 лет назад, в 1927 году, Крым уже переживал катастрофические толчки. Тогда мощность в эпицентре достигала 9 баллов, в районе Ялты пострадало 70% построек.
По словам Дмитрия Гриня, сейсмическая активность носит циклический характер - масштабные толчки повторяются примерно через столетие. Поэтому прогноз мощного землетрясения в Крыму в пределах 2027 года остается актуальным.
"Это означает, что масштабное землетрясение может произойти как в 2028 или 2032 году, так и "завтра", - объясняет Гринь.
Последствия мощного землетрясения для полуострова могут быть критическими, особенно учитывая состояние застройки.
"Учитывая, что большое количество объектов в Крыму построено с нарушением государственных строительных норм или являются элементами самозастройки, такие сооружения могут пострадать достаточно сильно в случае мощного землетрясения магнитудой 7, 8 или 9", - предупреждает сейсмолог.
Также он добавляет, что "волны" землетрясений могут доходить до Одесской и Запорожской областей, но влияние на эти регионы будет значительно меньше.
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