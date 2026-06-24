Чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня України: що каже сейсмолог

Протягом останніх кількох днів в окупованому Криму фіксують серію землетрусів. Лише 22 червня їх було 6, підземні поштовхи продовжуються і сьогодні.
Що відбувається на півострові і чи можуть землетруси стати руйнівними для Криму, в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна розповів сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.
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За словами експерта, Крим знаходиться у сейсмічно активній зоні, де регулярно відбуваються подібні процеси. Нинішні поштовхи є нічим іншим, як "розрядкою тектонічної напруги" у точках стику великорозмірних плит.
"Поблизу Криму є система розломів, які час від часу активізуються. Саме на стиках цих плит і відбуваються землетруси. Якщо таких дрібних поштовхів буде багато, це може бути передвісником великого землетрусу", - зазначає науковець.
Нагадаємо, що майже 100 років тому, у 1927-му, Крим вже переживав катастрофічні поштовхи. Тоді потужність в епіцентрі сягала 9 балів, у районі Ялти постраждало 70% будівель.
За словами Дмитра Гриня, сейсмічна активність має циклічний характер - масштабні поштовхи повторюються приблизно через століття. Тому прогноз щодо потужного землетрусу у Криму у межах 2027 року залишається актуальним.
"Це означає, що масштабний землетрус може статися як у 2028 чи 2032 році, так і "завтра", - пояснює Гринь.
Наслідки від потужного землетрусу для півострова можуть бути критичними, особливо з огляду на стан забудови.
"Враховуючи те, що велика кількість об'єктів у Криму збудована з порушенням державних будівельних норм або є елементами самозабудови, такі споруди можуть постраждати досить сильно у разі потужного землетрусу магнітудою 7, 8 чи 9", - попереджає сейсмолог.
Також він додає, що "хвилі" землетрусів можуть доходити до Одеської та Запорізької областей, але вплив на ці регіони буде значно меншим.
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