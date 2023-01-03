В Киевской области вводят новые графики отключения света
Фото: в Киевской области вводят новые графики отключения света (GettyImages)
С сегодняшнего дня в Киевской области начинают действовать новые графики стабилизационных отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Так, для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше.
Новые графики состоят из трех категорий:
- Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.
- Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.
- Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Напомним, в Киеве по состоянию на сегодняшний день, 3 января действуют экстренные отключения электроэнергии. Их ввели из-за российских обстрелов накануне.
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