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В Киевской области вводят новые графики отключения света

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Киев, Вторник 03 января 2023 14:19
В Киевской области вводят новые графики отключения света Фото: в Киевской области вводят новые графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С сегодняшнего дня в Киевской области начинают действовать новые графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше.

Новые графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.
  • Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.
  • Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Напомним, в Киеве по состоянию на сегодняшний день, 3 января действуют экстренные отключения электроэнергии. Их ввели из-за российских обстрелов накануне.

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