Будут ли отключать свет в Украине сегодня: ответ Укрэнерго

По состоянию на 11:00 вторника, 3 января, благодаря теплой погоде потребление электроэнергии в Украине снижено. Ограничения потребления до 14 часов не применяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго .

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями.

"В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго доказал лимиты потребления в области на вторые половины суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме", - говорится в сообщении.

При этом враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны.

"К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений военных", - добавили в компании.