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Будут ли отключать свет в Украине сегодня: ответ Укрэнерго

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Украина, Вторник 03 января 2023 11:43
Будут ли отключать свет в Украине сегодня: ответ Укрэнерго Фото: отключений света в Украине 3 января не будет до 2 часов дня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на 11:00 вторника, 3 января, благодаря теплой погоде потребление электроэнергии в Украине снижено. Ограничения потребления до 14 часов не применяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями.

"В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго доказал лимиты потребления в области на вторые половины суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме", - говорится в сообщении.

При этом враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны.

"К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений военных", - добавили в компании.

Напомним, в Киеве по состоянию на сегодняшний день, 3 января действуют экстренные отключения электроэнергии. Их ввели из-за российских обстрелов накануне.

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