Будут ли отключать свет в Украине сегодня: ответ Укрэнерго
По состоянию на 11:00 вторника, 3 января, благодаря теплой погоде потребление электроэнергии в Украине снижено. Ограничения потребления до 14 часов не применяются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями.
"В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго доказал лимиты потребления в области на вторые половины суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме", - говорится в сообщении.
При этом враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны.
"К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений военных", - добавили в компании.
Напомним, в Киеве по состоянию на сегодняшний день, 3 января действуют экстренные отключения электроэнергии. Их ввели из-за российских обстрелов накануне.
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