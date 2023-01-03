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В Киеве снова происходят экстренные отключения света

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Киев, Вторник 03 января 2023 08:33
В Киеве снова происходят экстренные отключения света Фото: в Киеве снова происходят экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве по состоянию на сегодня, 3 января действуют экстренные отключения электроэнергии. Их ввели из-за российских обстрелов накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК Киевские электросети.

"Из-за очередной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Киева, 2 января вынуждены применить экстренные отключения. Специалисты ДТЭК Киевские электросети вместе с НЭК Укрэнерго, коммунальными службами и местными властями 24/7 делают все, чтобы у вас было свет", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате ночных ударов россиян 2 января по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Были введены аварийные отключения света.

Как рассказали в "Укрэнерго", графики отключения электроэнергии в Украине будут действовать до конца отопительного сезона 2023 года.

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