ua en ru
Ср, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему Китай решил пригласить Кулебу именно сейчас: политолог назвал две причины

Среда 24 июля 2024 18:49
UA EN RU
Почему Китай решил пригласить Кулебу именно сейчас: политолог назвал две причины Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Фесенко

Китай решился пригласить украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу только спустя более двух лет после начала полномасштабного вторжения России. Этому есть две причины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, первая причина - системная. Она связана с интересом Китая быть посредником в будущих мирных переговорах между Киевом и Москвой.

При этом, как добавил политолог, есть и вторая причина. Она - системная и состоит в возможном недовольстве Пекина визитами российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам. Еще больше КНР мог не понравится "пышный прием" премьера Индии Нарендры Моди в Москве.

Многие комментаторы увидели в таком приеме жест в адрес Китая: РФ якобы от него не зависит.

"Китаю не понравилось, как принимали Моди, и сделал обратный жест. Думаю, приглашение Кулебы стало ответом на тот визит индийского премьера. Конечно, главной причиной является мирный процесс с Россией. Проблема в том, что Украина и Китай видят его по-разному", - уточнил Фесенко.

Что предшествовало

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера, 23 июля, приехал в Китай по приглашению своего китайского коллеги Ван И.

Там он обсуждает вопрос войны РФ против Украины, а также двусторонние отношения Киева и Пекина.

Более детально о визите - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Китай Дмитрий Кулеба
NEWS
Графики отключения света завтра будут действовать только шесть часов: когда именно
Графики отключения света завтра будут действовать только шесть часов: когда именно
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны