Чому Китай вирішив запросити Кулебу саме зараз: політолог назвав дві причини
Китай наважився запросити українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу лише більш як через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Цьому є дві причини.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
За його словами, перша причина - системна. Вона пов'язана з інтересом Китаю бути посередником у майбутніх мирних переговорах між Києвом та Москвою.
При цьому, як додав політолог, є й друга причина. Вона - системна і полягає у можливому невдоволенні Пекіна візитами російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї та В'єтнаму. Ще більше КНР міг не сподобатися "пишний прийом" прем'єра Індії Нарендри Моді у Москві.
Багато коментаторів побачили у такому прийомі жест на адресу Китаю: РФ нібито від нього не залежить.
"Китаю не сподобалося, як приймали Моді, і зробив зворотній жест. Думаю, запрошення Кулеби стало відповіддю на той візит індійського прем'єра. Звичайно, головною причиною є мирний процес з Росією. Проблема в тому, що Україна та Китай бачать його по-різному", - уточнив Фесенко.
Що передувало
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчора, 23 липня, приїхав до Китаю на запрошення свого китайського колеги Ван І.
Там він обговорює питання війни РФ проти України, а також двосторонні відносини Києва та Пекіна.
Більш детально про візит - у матеріалі РБК-Україна.
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