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Почему в Киеве не выключают отопление: объяснение КГГА

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Киев, Понедельник 27 марта 2023 19:02
Почему в Киеве не выключают отопление: объяснение КГГА Фото: в КГГА рассказали, почему не выключают отопление в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Решение об отключении отопления в Киеве должно приниматься максимально взвешенно и с учетом погодных условий и перспектив стабильного потепления.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вечерний Киев", об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"Решение об отключении отопления должно приниматься максимально взвешенно и с учетом погодных условий и перспективы стабильного потепления. Видим, что в течение этой недели сохраняется достаточно прохладная погода и ночью ожидается минус 2-3 градуса", - сообщили в пресс-службе.

Отмечено также, что следует учесть, что система теплоснабжения города Киева достаточно инертна и ее нельзя включить через один день после отключения. А дома охлаждаются достаточно быстро.

"Поэтому мы ориентируемся на погоду, чтобы отключение отопления было синхронным потеплению и жильцам было комфортно. Особенно, когда речь идет о заведениях социальной сферы. Если же отключить отопление, когда на улице прохладно, люди будут догреваться электроприборами, что приведет к риску аварийности и перегрузки в сети ", - объяснили в КГГА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей приступили к отключению потребителей от отопления.

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