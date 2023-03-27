Почему в Киеве не выключают отопление: объяснение КГГА
Решение об отключении отопления в Киеве должно приниматься максимально взвешенно и с учетом погодных условий и перспектив стабильного потепления.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вечерний Киев", об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.
"Решение об отключении отопления должно приниматься максимально взвешенно и с учетом погодных условий и перспективы стабильного потепления. Видим, что в течение этой недели сохраняется достаточно прохладная погода и ночью ожидается минус 2-3 градуса", - сообщили в пресс-службе.
Отмечено также, что следует учесть, что система теплоснабжения города Киева достаточно инертна и ее нельзя включить через один день после отключения. А дома охлаждаются достаточно быстро.
"Поэтому мы ориентируемся на погоду, чтобы отключение отопления было синхронным потеплению и жильцам было комфортно. Особенно, когда речь идет о заведениях социальной сферы. Если же отключить отопление, когда на улице прохладно, люди будут догреваться электроприборами, что приведет к риску аварийности и перегрузки в сети ", - объяснили в КГГА.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей приступили к отключению потребителей от отопления.
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