Почему гривневые облигации лучше валюты: экономист объяснил выгоду для украинцев

Главное: Самый привлекательный инструмент. Отсутствие налогообложения и более высокая доходность по сравнению с депозитами играет в пользу ОВГЗ Рекомендуемая стратегия. Распределить средства между гривной, долларом и евро в равных долях Гривна подешевеет на 6% с начала года. На конец 2026 года ожидается 45 гривен за доллар Валютных потрясений не ожидается. Международные резервы НБУ будут оставаться на уровне около 50 млрд долларов Золото теряет статус "безопасной гавани". Оно может занимать небольшую долю в портфеле как актив сохранения стоимости на длительный срок.

Традиция хранить сбережения в долларах остается устойчивой среди украинцев. Но оправдана ли она сегодня? По мнению Александра Мартыненко из ICU - ответ не так однозначен.

"Ставки доходности ОВГЗ пока привлекательнее банковских депозитов, а гривневые ОВГЗ привлекательнее чем валютные депозиты - даже если принимать во внимание ожидаемое нами ослабление гривны", - отметил экономист.

Дополнительный аргумент в пользу облигаций госзайма - налоговые льготы. В отличие от банковских депозитов и вложений в инвестиционные фонды, ОВГЗ не облагаются налогами, что существенно повышает их реальную доходность.

Мартыненко советует ориентироваться на три валюты - гривну, доллар и евро - держа в них примерно равные доли, в зависимости от личных планов расходов. В частности, для тех, кто планирует поездки в Европу, долю евро стоит увеличить.

Среди инструментов сохранения средств экономист выделяет:

ОВГЗ - самый привлекательный вариант из-за более высокой доходности и отсутствия налогов;

- самый привлекательный вариант из-за более высокой доходности и отсутствия налогов; Банковские депозиты - удобный и привычный инструмент, но с более низкой доходностью;

- удобный и привычный инструмент, но с более низкой доходностью; Инвестиционные фонды - дают дополнительные возможности, но несут более высокие риски и облагаются налогами;

- дают дополнительные возможности, но несут более высокие риски и облагаются налогами; Золото - может занимать небольшую долю в портфеле как актив сохранения стоимости на длительный срок, однако из-за роста интереса частных инвесторов его цена становится все более волатильной, и золото все меньше соответствует характеристикам классической "безопасной гавани".

В то же время ICU прогнозирует умеренное удешевление гривны - примерно на 6% с начала года, до уровня 45 гривен за доллар на конец 2026 года.

При этом, по словам Мартыненко, резких валютных потрясений не ожидается: международные резервы НБУ будут оставаться на уровне около 50 млрд долларов, а регулятор будет продолжать поддерживать рынок интервенциями.