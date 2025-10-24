Почему графики отключений меняются несколько раз в день: разъяснение ДТЭК

Украинцам напомнили, что вследствие повреждений электростанций и сетей передачи электричества в Украине возник дефицит. В некоторых областях не хватает и генерации, и возможности передать электроэнергию гражданам.

"Баланс в системе постоянно меняется. Где-то растет потребление, где-то появляются новые повреждения. Поэтому графики отключений могут меняться несколько раз в день. Это не хаотичные действия и не переключение по настроению", - отметили в ДТЭК.

"Укрэнерго", когда видит, что электроэнергии не хватает или ее невозможно передать в нужном объеме, командует о введении ограничений.

"Облэнерго в регионах выполняет эти команды, чтобы удержать систему в равновесии. Это вынужденная мера, которая помогает предотвратить полный блэкаут", - разъяснили в ДТЭК.