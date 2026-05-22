ЕС может отложить санкции против китайского поставщика чипов для РФ, - Reuters

Yangzhou Yangjie Electronic останется в санкционном списке ЕС, но в течение девяти месяцев компании смогут продолжать с ней сотрудничество - чтобы найти альтернативных поставщиков и избежать "серьезных сбоев" в производстве.

Для вступления в силу предложение требует единодушного одобрения всех стран ЕС.

Представитель Еврокомиссии объяснил, почему компания вообще оказалась под санкциями: "Ее продукция была найдена в беспилотниках и планирующих бомбах, используемых российскими войсками в Украине".

В то же время он признал необходимость баланса: "Цель наших санкций - изменить поведение, и мы стремимся найти баланс, чтобы убедиться, что они не будут иметь значительного влияния на ЕС".

Проблема возникла из-за того, что европейские автопроизводители переключились на Yangzhou Yangjie после того, как предыдущие китайские поставщики микросхем попали в санкционные списки в предыдущих пакетах.