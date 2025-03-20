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Почему звонок Трампа с Путиным длился вдвое дольше, чем с Зеленским: объяснение Келлога

Четверг 20 марта 2025 22:41
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Почему звонок Трампа с Путиным длился вдвое дольше, чем с Зеленским: объяснение Келлога Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr by white house)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным вдвое дольше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина в том, что Путин пользуется услугами переводчика.

Как передает РБК-Украина, об этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

Келлог напомнил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоялся вчера, 19 марта. По его словам, переговоры "не могли пройти лучше".

"Это был замечательный разговор, в котором было много интересного", - добавил спецпредставитель президента США.

Келлог отметил, что два лидера разговаривали около одного часа.

"Звонок Зеленского - он почти сопоставим по продолжительности со звонком с Путиным, который длился почти два часа. Но помните, что Путин пользуется услугами переводчика, а Зеленский говорил по-английски. Так что с точки зрения времени и усилий это был сопоставимый звонок", - обратил внимание он.

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, президент США Дональд Трамп 18 марта провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсуждали возможность прекращения огня между Украиной и РФ.

Российский диктатор в ходе переговоров согласился без дополнительных условий пойти только на прекращение ударов по украинской энергетике на 30 дней.

Переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли уже 19 марта. Обе стороны по итогам подчеркнули, что диалог был очень хорошим. Зеленский, в частности, заявил, что Украина готова к прекращению ударов по энергетике РФ.

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