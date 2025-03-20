Чому дзвінок Трампа з Путіним тривав вдвічі довше, ніж із Зеленським: пояснення Келлога

Президент США Дональд Трамп розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним вдвічі довше, ніж з президентом України Володимиром Зеленським. Причина в тому, що Путін користується послугами перекладача.

Як передає РБК-Україна , про це спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив в інтерв'ю американському журналісту Гленну Беку .

Келлог нагадав, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського відбулася вчора, 19 березня. За його словами, переговори "не могли пройти краще".

"Це була чудова розмова, в якій було багато цікавого", - додав спецпредставник президента США.

Келлог зазначив, що два лідери розмовляли близько однієї години.

"Дзвінок Зеленського - він майже співставний за тривалістю з дзвінком з Путіним, який тривав майже дві години. Але пам'ятайте, що Путін користується послугами перекладача, а Зеленський говорив англійською. Тож з погляду часу і зусиль це був порівнянний дзвінок", - звернув увагу він.