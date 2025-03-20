Чому дзвінок Трампа з Путіним тривав вдвічі довше, ніж із Зеленським: пояснення Келлога
Президент США Дональд Трамп розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним вдвічі довше, ніж з президентом України Володимиром Зеленським. Причина в тому, що Путін користується послугами перекладача.
Як передає РБК-Україна, про це спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив в інтерв'ю американському журналісту Гленну Беку.
Келлог нагадав, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського відбулася вчора, 19 березня. За його словами, переговори "не могли пройти краще".
"Це була чудова розмова, в якій було багато цікавого", - додав спецпредставник президента США.
Келлог зазначив, що два лідери розмовляли близько однієї години.
"Дзвінок Зеленського - він майже співставний за тривалістю з дзвінком з Путіним, який тривав майже дві години. Але пам'ятайте, що Путін користується послугами перекладача, а Зеленський говорив англійською. Тож з погляду часу і зусиль це був порівнянний дзвінок", - звернув увагу він.
Переговори Трампа з Путіним і Зеленським
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 18 березня провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорювали можливість припинення вогню між Україною і РФ.
Російський диктатор під час переговорів погодився без додаткових умов піти тільки на припинення ударів по українській енергетиці на 30 днів.
Переговори Трампа з президентом України Володимиром Зеленським відбулися вже 19 березня. Обидві сторони за підсумками підкреслили, що діалог був дуже хорошим. Зеленський, зокрема, заявив, що Україна готова до припинення ударів по енергетиці РФ.
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