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Не все родители знают: когда начинать вести дневник здоровья ребенка и что записывать

Суббота 21 июня 2025 08:22
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Не все родители знают: когда начинать вести дневник здоровья ребенка и что записывать Педиатр объяснила, в каких случаях дневник здоровья ребенка - настоящая необходимость (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Многие родители думают, что для тщательного контроля за здоровьем малыша стоит вести дневник наблюдений - с заметками о еде, температуре, сне, стуле и тому подобное. Но действительно ли это нужно? И когда такая привычка может стать не просто полезной, а буквально незаменимой для точного диагноза?

Врач-педиатр Жанна Руднева объяснила РБК-Украина, в каких случаях дневник здоровья ребенка становится важным инструментом в руках родителей и медиков, а когда он лишний.

Нужно ли вести дневник для здорового ребенка?

По словам врача, "здоровому ребенку вести дневник здоровья нет необходимости".

"Большинство таких дневников заполняются в произвольной форме, и в норме не являются обязательными", - рассказывает педиатр.

Однако бывают ситуации, когда такая система фиксации симптомов или рациона существенно помогает врачу поставить диагноз.

В каких случаях дневник здоровья действительно помогает:

  • Подозрение на пищевую аллергию (дневник питания помогает определить, какие продукты могли вызвать реакцию)

  • Рвота, диарея, обезвоживание (фиксация количества жидкости, пищи, температуры, стула помогает рассчитать дефицит воды и объем регидратации)

  • Недостаточный вес (запись количества принятой пищи помогает рассчитать потребность в докорме)

  • Температура (точные записи лихорадки помогают подобрать дозировку жаропонижающих препаратов)

  • Физическое развитие (графики роста и веса позволяют оценить развитие ребенка в динамике, а стандартные таблицы легко найти в Google).

Когда надо идти к узкому специалисту?

Педиатр наблюдает за ребенком и определяет потребность в консультации других специалистов. Самостоятельное обращение к узкому специалисту без показаний не всегда эффективно.

"Согласно действующим протоколам МОЗ, ответственность за состояние здоровья ребенка возложена именно на педиатра. Поэтому именно педиатр и определяет по надзору за ребенком, к каким специалистам надо направить ребенка - к неврологу, гастроэнтерологу, отоларингологу и так далее", - объясняет врач.

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