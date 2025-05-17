Почему диаспора Румынии поддерживает пророссийского политика? Политолог назвал неожиданные причины

В материале говорится о том, что в отличие от зарубежных избирателей соседней Молдовы, которые фактически спасли проевропейскую Майю Санду от поражения прошлой осенью, румынская диаспора отдала предпочтение правопопулисту. Как пояснил РБК-Украина румынский политолог Андрей Царану, несмотря на то, что эти диаспоры во многих случаях говорят на одном языке и имеют общее гражданство - они очень разные.

"Румыния является частью ЕС с 2007 года. Она много выигрывает от ЕС. И разница между зарплатами в Румынии и в диаспоре не столь значительна, как в Молдове. Потому что Молдова не в ЕС. И с этой точки зрения, молдавская диаспора очень заинтересована стать частью ЕС. А румынская диаспора, часть которой была в определенной степени дискриминирована в странах пребывания, начинает развивать своеобразное евроскептическое отношение", - пояснил Царану.

В то же время, румынский политолог Мариуш Гинча, отметил, что румынская диаспора традиционно голосует против истеблишмента - особенно против социал-демократов.

"Эта диаспора также имеет демографические характеристики, которые являются особенно консервативными, традиционалистскими и уязвимыми. Это означает, что эти люди склонны голосовать преимущественно за кандидатов, которые выступают против истеблишмента", - сказал он РБК-Украина.

Другая власть Румынии

Несмотря на то, что в Румынии многопартийная политическая система, с 2000 правительство традиционно контролируют социал-демократы и национал-либералы, которые поочередно сменяют друг друга у власти. Стоит заметить, что за это время другие партии приходили к власти всего дважды.

Однако такое длительное пребывание у власти имеет свои минусы. В частности, среди избирателей накапливается разочарование из-за отсутствия положительных изменений, имиджевых проблем или коррупционных скандалов. Как следствие, избиратели начинают искать альтернативу традиционным силам, которые обещают изменить ситуацию.

По словам Гинча, большинство этих людей не верят заявлениям о том, что Джорджеску или Симион являются пророссийскими или что они выведут страну из ЕС. Наоборот, они в целом поддерживают участие в ЕС и НАТО, но хотят, чтобы Румыния была более настойчивой и сильнее отстаивала собственные интересы.

"Они также в целом обеспокоены войной в Украине и считают привлекательными месседжи от Симиона по сокращению военной или экономической помощи, поскольку могут считать, что эта помощь увеличивает риск втягивания Румынии в конфликт. Это, очевидно, неправда, но эти люди видят это иначе", - добавил он.