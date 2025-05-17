Чому діаспора Румунії підтримує проросійського політика? Політолог назвав несподівані причини

У матеріалі йдеться про те, що на відміну від закордонних виборців сусідньої Молдови, які фактично врятували проєвропейську Майю Санду від поразки минулої осені, румунська діаспора віддала перевагу правопопулісту. Як пояснив РБК-Україна румунський політолог Андрей Царану, попри те, що ці діаспори у багатьох випадках говорять одною мовою та мають спільне громадянство - вони дуже різні.

"Румунія є частиною ЄС з 2007 року. Вона багато виграє від ЄС. І різниця між зарплатами в Румунії та в діаспорі не настільки значна, як у Молдові. Бо Молдова не в ЄС. І з цього погляду, молдовська діаспора дуже зацікавлена стати частиною ЄС. А румунська діаспора, частина якої була певною мірою дискримінована в країнах перебування, починає розвивати своєрідне євроскептичне ставлення", – пояснив Царану.

Водночас, румунський політолог Маріуш Гінча, зазначив, що румунська діаспора традиційно голосує проти істеблішменту - особливо проти соціал-демократів.

"Ця діаспора також має демографічні характеристики, які є особливо консервативними, традиціоналістськими та вразливими. Це означає, що ці люди схильні голосувати переважно за кандидатів, які виступають проти істеблішменту", - сказав він РБК-Україна.

Інша влада Румунії

Попри те, що у Румунії багатопартійна політична система, з 2000 уряд традиційно контролюють соціал-демократи та націонал-ліберали, які по черзі змінюють одне одного при владі. Варто зауважити, що за цей час інші партій приходили до влади всього двічі.

Однак таке тривале перебування при владі має свої мінуси. Зокрема, серед виборців накопичується розчарування через відсутність позитивних змін, іміджеві проблеми чи корупційні скандали. Як наслідок, виборці починають шукати альтернативу традиційним силам, які обіцяють змінити ситуацію.

За словами Гінча, більшість цих людей не вірять заявам про те, що Джорджеску чи Сіміон є проросійськими або що вони виведуть країну з ЄС. Навпаки, вони загалом підтримують участь в ЄС і НАТО, але хочуть, щоб Румунія була більш наполегливою і сильніше відстоювала власні інтереси.

"Вони також загалом стурбовані війною в Україні і вважають привабливими меседжі від Сіміона щодо скорочення військової чи економічної допомоги, оскільки можуть вважати, що ця допомога збільшує ризик втягнення Румунії в конфлікт. Це, очевидно, неправда, але ці люди бачать це інакше", - додав він.