Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше

Как формируются лимиты

НЭК "Укрэнерго" будет ежедневно доводит облэнерго в каждой области лимиты потребления. Эти лимиты формируются следующим образом: диспетчерский центр "Укрэнерго" анализирует прогноз потребления по стране и в соответствии с имеющейся мощностью в энергосистеме распределяет объем дефицита равномерно по каждому региону. То есть, сообщает о проценте необходимого сокращения потребления.

Облэнерго, в свою очередь, от лимитов "Укрэнерго" облэнерго отнимают потребление критической инфраструктуры, которую нельзя отключать. К критической инфраструктуре относятся: водоканалы, больницы, военные объекты и т.д. Остаток доступной мощности распределяется для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса. Для этого облэнерго составляет графики почасовых отключений, разбивая потребителей на очереди.

Почему разные объемы потребления в областях

В "Укрэнерго" подчеркивают, что объемы потребления каждой области разные. “Это связано с тем, что в регионах критической инфраструктуры больше. Также на соблюдение лимитов кожного региона оказывает влияние наличие у домохозяйств солнечных электростанций. В солнечную погоду такие домохозяйства не потребляют э/э из сети, так что больше электричества облэнерго могут распределить другим потребителям”, - отметили в "Укрэнерго".

Аварийные отключения как вынужденный шаг

Превышать лимиты нельзя, поскольку это подвергает угрозе работу энергосистемы и может привести к масштабной аварии в энергосистеме. Поэтому если область превышает установленный лимит потребления, диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять аварийные отключения немедленно, чтобы удержать баланс. В частности, 4 июня, к таким мерам из-за превышения лимитов пришлось прибегать в 12 областях и г. Киеве. 5 июня тоже пришлось применять аварийные отключения.

При аварийных ограничениях плановые почасовые графики бездействуют, и возможно отключение объектов критической инфраструктуры.

Относительно 7-часовых отключений Киев

Дефицит электроэнергии существует во все дни, поэтому отключения проводят во всех регионах, но ситуация в Киеве более сложная, отметил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. “В Киеве ситуация сложнее, чем в других областях, потому что в Киеве значительное количество критической инфраструктуры, которую нельзя отключать. Поэтому сейчас в Киеве уровень отключений немного больше, чем в других регионах, кроме обычно таких сложных регионов как Харьков или Запорожье”, - сказал Сахарук в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас решается вопрос, как сделать так, чтобы уровень отключений в Киеве был такой же, как и по всей стране.

Но отметим, что в результате 6 российских массированных атак на украинские электростанции объем дефицита в энергосистеме значителен. Повреждены все большие тепловые и гидроэлектростанции. И с ростом температуры воздуха дефицит увеличивается, поскольку растет потребление электроэнергии (кондиционеры, охлаждающие устройства). Соответственно, облэнерго должно распределить в этих условиях имеющуюся в системе после атак мощность таким образом, чтобы не выходить за лимиты.

Как долго могут действовать графики отключений

Графики почасовых отключений из-за постоянного дефицита в системе вследствие российских атак будут продолжаться по всей стране, пока не будет достаточно мощности в энергосистеме, чтобы компенсировать дефицит, сообщили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что пытаются как можно больше поврежденных мощностей вернуть в работу к следующей зиме. Но риск дальнейших массированных российских атак на энергосистему очень высок, что усложняет прогноз. Следует также помнить, что лето – традиционный период ремонтов и подготовки к зими атомным блокам, которые отключают поочередно для проведения необходимых работ. Кроме того, летом снижена работа гидроэлектростанций, поскольку половодье уже завершилось”, - отметили в компании

Лето будет сложным

В Министерстве энергетики РБК-Украины сообщили, что сейчас энергосистема Украины потеряла уже около 9 ГВт генерации в результате российских обстрелов. “И разрушение нашей энергосистемы врагом, к сожалению, продолжается. На восстановление нужно время. Поэтому мы понимаем, что лето будет сложным периодом, когда мы должны аккумулировать максимум сил, возможностей, финансовых ресурсов для восстановления генерации, где это возможно, и максимальной подготовки энергосистемы к зиме”, - сообщили в Минэнерго.

В прошлом году, по информации Минэнерго, энергетикам удалось отремонтировать около 20 ГВт мощности, разрушенные или существенно поврежденные, и добавить в систему еще 3 ГВт. “В этом году задача еще сложнее. Ведь разрушено в 2,5 раза больше, чем в прошлом году”, - отметили в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что повышение тарифа на э/э для населения добавит дополнительных средств, "чтобы как можно больше к осенне-зимнему периоду восстановить энергетику, поврежденную россиянами, и максимально снизить отключение".