В Украине вводят аварийные отключения света: какие области в списке

РБК-Украина собрала данные о том, в каких областях вводят аварийные отключения света.

Причина аварийных отключений

Как сообщили в "Укрэнерго", вечером среда аварийные отключения были применены в 12 областях Украины. Это связано с превышением лимитов энергопотребления.

Поэтому в Украине возможны перерывы с обеспечением энергетикой объектов критической инфраструктуры.

Отключение в Сумской области

Согласно данным Сумской ОВА, согласно приказу "Укрэнерго" на территории области введены графики аварийных отключений. По состоянию на 21:20 аварийно отключены потребители 1, 2 и 3 очередей.

Отключение в Черкасской области

В связи с превышением лимита потребления по команде "Укрэнерго" с 20:52 частично применены графики аварийных отключений по Черкасской области.

"Потребность в сбережении электрической энергии остается крайне необходимой, поэтому просим потребителей максимально снизить использование электроприборов. Это поможет профильным службам как можно быстрее сбалансировать работу энергосистемы", - написали в "Черкассыоблэнерго".

Отключение в Одесской области

Также аварийные отключения света введены в Одесской области.

"Мы вынуждены применять их без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть заранее спрогнозированы, - не действуют", - сказано в сообщении.

Отключение в Черниговской области

"Мы не раз отмечали, что ситуация в энергосистеме страны сложная и очень просили экономить электроэнергию. К сожалению, не все прислушиваются к этой просьбе", - написали в "Черниговоблэнерго".

Там сообщили, что сегодня область не поместилась в рассчитанные лимиты. Поэтому в 20:52 поступило распоряжение от "Укрэнерго" применить к 1 и 2 очереди аварийные графики отключения электроснабжения. Это касается бытовых и небытовых потребителей.

При подготовке материала использовались: Telegram Сумской ОВА, "Черкассыоблэнерго", "Черниговоблэнерго", ДТЭК, "Укрэнерго".

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