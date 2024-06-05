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Какие продукты могут долго храниться без холодильника: список

Украина, Среда 05 июня 2024 20:00
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Какие продукты могут долго храниться без холодильника: список Какие продукты можно хранить без холодильника (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине продолжаются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии. Холодильники бытовых потребителей не успевают должным образом охлаждаться, поэтому не исключение, что портятся и продукты.

РБК-Украина собрало список продуктов, которые долго могут храниться без холодильника.

Какие продукты можно долго хранить без света

К таким продуктам относятся:

  • разнообразные консервы
  • сушеное и вяленое мясо
  • крупы и бобовые, однако храните их в герметичной таре в прохладном сухом помещении
  • пшеничная мука, ее также следует хранить в герметичной упаковке
  • хлебные изделия, но их нужно хранить в холоде
  • макаронные изделия
  • детское питание
  • сухие завтраки и кукурузные хлопья
  • подсолнечное и кокосовое масло
  • уксус в герметичной таре, держите ее подальше от солнечных лучей
  • кофе, чай
  • сухое молоко
  • мед
  • сухофрукты, орехи
  • сублимированные продукты - те, которые уже готовы, а для потребления нужно просто залить кипятком
  • кисломолочные продукты могут храниться без холодильника определенное время
  • ультрапастеризованное молоко будет свежим в течение трех месяцев даже при температуре 25 градусов выше нуля

Как хранить продукты без холодильника

Для хранения овощей и фруктов нужно найти более или менее прохладное место и песок. Последний не позволяет влаге уничтожать продукт, потому что впитывает его в себя.

Заменить песок можно луковой шелухой, она работает идентично. Поэтому овощной и фруктовый ящик можно просто засыпать либо песком, либо шелухой, чтобы хранить продукты. Однако перед этим нужно очистить их от листьев.

Тыкву и кабачки можно долго хранить при комнатной температуре, если они с большим хвостиком.

Картошку нужно хранить в любом темном месте, но с доступом к воздуху.

Мясо, колбасу и сыр перемотайте бумагой или пергаментом, замотайте в полотенце и положите в металлическую посуду. И хранить это все лучше на балконе или на улице.

Если у вас есть свежие или замороженные мясо и рыба, лучший вариант - сделать из них консервы, потому что они могут не портиться довольно длительное время.

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При написании материала использовались источники: советы Евгения Клопотенко, сайт СТБ.

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