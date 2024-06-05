Какие продукты могут долго храниться без холодильника: список

В Украине продолжаются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии. Холодильники бытовых потребителей не успевают должным образом охлаждаться, поэтому не исключение, что портятся и продукты.

РБК-Украина собрало список продуктов, которые долго могут храниться без холодильника.

Какие продукты можно долго хранить без света

К таким продуктам относятся:

разнообразные консервы

сушеное и вяленое мясо

крупы и бобовые, однако храните их в герметичной таре в прохладном сухом помещении

пшеничная мука, ее также следует хранить в герметичной упаковке

хлебные изделия, но их нужно хранить в холоде

макаронные изделия

детское питание

сухие завтраки и кукурузные хлопья

подсолнечное и кокосовое масло

уксус в герметичной таре, держите ее подальше от солнечных лучей

кофе, чай

сухое молоко

мед

сухофрукты, орехи

сублимированные продукты - те, которые уже готовы, а для потребления нужно просто залить кипятком

кисломолочные продукты могут храниться без холодильника определенное время

ультрапастеризованное молоко будет свежим в течение трех месяцев даже при температуре 25 градусов выше нуля

Как хранить продукты без холодильника

Для хранения овощей и фруктов нужно найти более или менее прохладное место и песок. Последний не позволяет влаге уничтожать продукт, потому что впитывает его в себя.

Заменить песок можно луковой шелухой, она работает идентично. Поэтому овощной и фруктовый ящик можно просто засыпать либо песком, либо шелухой, чтобы хранить продукты. Однако перед этим нужно очистить их от листьев.

Тыкву и кабачки можно долго хранить при комнатной температуре, если они с большим хвостиком.

Картошку нужно хранить в любом темном месте, но с доступом к воздуху.

Мясо, колбасу и сыр перемотайте бумагой или пергаментом, замотайте в полотенце и положите в металлическую посуду. И хранить это все лучше на балконе или на улице.

Если у вас есть свежие или замороженные мясо и рыба, лучший вариант - сделать из них консервы, потому что они могут не портиться довольно длительное время.