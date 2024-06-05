Какие продукты могут долго храниться без холодильника: список
В Украине продолжаются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии. Холодильники бытовых потребителей не успевают должным образом охлаждаться, поэтому не исключение, что портятся и продукты.
РБК-Украина собрало список продуктов, которые долго могут храниться без холодильника.
Какие продукты можно долго хранить без света
К таким продуктам относятся:
- разнообразные консервы
- сушеное и вяленое мясо
- крупы и бобовые, однако храните их в герметичной таре в прохладном сухом помещении
- пшеничная мука, ее также следует хранить в герметичной упаковке
- хлебные изделия, но их нужно хранить в холоде
- макаронные изделия
- детское питание
- сухие завтраки и кукурузные хлопья
- подсолнечное и кокосовое масло
- уксус в герметичной таре, держите ее подальше от солнечных лучей
- кофе, чай
- сухое молоко
- мед
- сухофрукты, орехи
- сублимированные продукты - те, которые уже готовы, а для потребления нужно просто залить кипятком
- кисломолочные продукты могут храниться без холодильника определенное время
- ультрапастеризованное молоко будет свежим в течение трех месяцев даже при температуре 25 градусов выше нуля
Как хранить продукты без холодильника
Для хранения овощей и фруктов нужно найти более или менее прохладное место и песок. Последний не позволяет влаге уничтожать продукт, потому что впитывает его в себя.
Заменить песок можно луковой шелухой, она работает идентично. Поэтому овощной и фруктовый ящик можно просто засыпать либо песком, либо шелухой, чтобы хранить продукты. Однако перед этим нужно очистить их от листьев.
Тыкву и кабачки можно долго хранить при комнатной температуре, если они с большим хвостиком.
Картошку нужно хранить в любом темном месте, но с доступом к воздуху.
Мясо, колбасу и сыр перемотайте бумагой или пергаментом, замотайте в полотенце и положите в металлическую посуду. И хранить это все лучше на балконе или на улице.
Если у вас есть свежие или замороженные мясо и рыба, лучший вариант - сделать из них консервы, потому что они могут не портиться довольно длительное время.
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При написании материала использовались источники: советы Евгения Клопотенко, сайт СТБ.
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