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В Украине снова начались аварийные отключения света: какие области в списке

Вторник 04 июня 2024 22:08
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В Украине снова начались аварийные отключения света: какие области в списке Иллюстративное фото: в Сумской области ввели аварийное отключение света (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером вторника, 4 июня, в некоторых областях снова введены графики аварийных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский городской совет и главу Львовского ОВА Максима Козицкого.

Отключение в Сумах и области

Как сообщили в горсовете Сум, по состоянию на 22:00 по указанию "Укрэнерго" на территории Сумской области аварийно выключены потребители 1, 2 и 3 очередей .

Проверить свою очередь отключений (введя свой адрес) можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" в момент отключения.

"Вашу очередь и причину обесточивания покажет только в то время, когда у вас нет света. Специалисты АО "Сумыоблэнерго" делают все возможное для стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Отключение во Львовской области

По словам Козица, из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" дала распоряжение ввести во Львовской области графики аварийных отключений.

Отключение света в Украине

Сегодня на всей территории Украины были введены графики отключения света. Но из-за высокого спроса были превышены установленные лимиты потребления, поэтому в шести областях и в Киеве были введены аварийные отключения света.

Кроме того, в "Укрэнерго" предупреждали о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

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