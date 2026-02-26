ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар стабилен, евро прибавляет в цене: какой курс в обменниках и банках на 26 февраля

Украина, Четверг 26 февраля 2026 10:38
UA EN RU
Доллар стабилен, евро прибавляет в цене: какой курс в обменниках и банках на 26 февраля Фото: курс доллара держится выше 43 гривен (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Пока доллар несколько теряет в цене при покупке в обменниках и банках, европейская валюта продолжает постепенно дорожать. Впрочем, как доллар, так и евро не отступают от привычных отметок в 43 и 51 гривну соответственно.

Сколько стоит валюта сегодня и какой курс установили обменники и популярные банки - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Какой курс дал НБУ на 26 февраля и за какие гривны валюту не купить

Главное:

  • Курс в обменниках: Доллар при покупке в среднем стоит 43,22 грн (-1 коп.), евро подорожало до 51,35 грн (+5 коп.).
  • Средний курс в банках: Купить доллар в кассах можно за 43,49 грн (-1 коп.), европейскую валюту - за 51,39 грн (+3 коп.).
  • ПриватБанк: Установил курс доллара в кассах на уровне 43,4 грн, евро - 51,45 грн. Карточные операции традиционно дороже: 43,47 и 51,54 грн соответственно.
  • Ощадбанк: Предлагает доллар в отделениях по 43,5 грн, евро - по 51,45 грн. Для безналичных расчетов курс доллара составляет 43,55 грн, евро - 51,55 грн.
  • Тенденция: В обменниках курс доллара несколько ниже, чем в кассах крупных банков, тогда как евро демонстрирует стабильный рост во всех сегментах рынка.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 26 февраля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках при покупке на уровне 43,22 (-1 коп) гривен. Сдать валюту сегодня можно в среднем по 43,15 (+2 коп) гривны.

Европейская валюта в обменных пунктах сегодня стоит 51,35 (+5 коп) гривен при покупке, а по курсу в 51,17 (+2 коп) гривну валюту можно сдать.

Доллар стабилен, евро прибавляет в цене: какой курс в обменниках и банках на 26 февраля

Фото: курс валют в обменниках на 26 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупка доллара в банках сегодня составляет 43,49 (-1 коп) гривны, а сдать валюту можно как и вчера по 43 гривны.

Евро в банках сегодня держится на среднем курсе в 51,39 (+3 коп) гривну, а сдать валюту можно по 50,7 (-5 коп) гривен.

Например, в ПриватБанке доллар сегодня можно купить в кассах за 43,4 гривны, а для карточных операции - 43,47 гривны. Евро же обойдется в 51,45 гривну при покупке в кассе и 51,54 гривна - для карточек.

В Ощадбанке курс доллара в кассах сегодня установлен на уровне 43,5 гривен для покупки валюты в отделениях и 43,55 гривен - безнал. Евро же в кассах сегодня стоит 51,45 гривну, а для операций карточками - 51,55 гривну.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Горели ТЦ, разрушенные дома и десятки пострадавших: все об атаке РФ на Киев, Харьков и регионы
Горели ТЦ, разрушенные дома и десятки пострадавших: все об атаке РФ на Киев, Харьков и регионы
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ