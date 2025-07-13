Почему украинцы выдерживают то, что мало кто бы выдержал? Психиатр поразил признанием

С начала полномасштабной войны многие прогнозировали катастрофический рост психических расстройств в Украине. Однако, как оказалось, украинская нация проявила необычайную стойкость.

Доктор медицинских наук, психиатр Борис Михайлов в эксклюзивном интервью для РБК-Украина рассказал о реальной распространенности депрессии и тревожных состояний, развеял мифы о массовом ПТСР и объяснил, как наш организм реагирует на чрезвычайные события.

Депрессия в Украине: рост есть, но не катастрофический

Полномасштабное вторжение, безусловно, стало огромным испытанием для психики украинцев. Прогнозы относительно резкого роста психических расстройств были неутешительными, но, по словам профессора, украинцы оказались гораздо более стойкими, чем ожидалось.

"С началом полномасштабной войны прогнозировался значительный рост частоты психических расстройств, которые достигают болезненного уровня. Однако психологическое состояние украинской популяции достаточно крепкое, поэтому она приспосабливается ко многим условиям", - отмечает психиатр.

Это свидетельствует о высоком уровне адаптивности и резильентности нашего общества.

Однако, это не значит, что проблем нет. "Хотя да, частота депрессии выросла, но не до катастрофических показателей", - уточняет эксперт.

Это важное замечание, которое позволяет объективно оценить ситуацию без излишней паники.

Доктор также различает два основных варианта депрессии.

"Существует депрессия как врожденное заболевание вроде шизофрении. И есть невротические или психогенные депрессии вследствие эмоционального стресса - сверхвысокого или хронического. Толчком к развитию может стать болезненное событие, например, потеря родного человека", - говорит специалист.

Тревожные состояния: почему они более распространены, чем депрессия, и являются естественной реакцией?

В отличие от депрессии, частота тревожных состояний в Украине выросла более заметно, что, по словам психиатра, является вполне естественной реакцией организма на стресс.

"В Украине увеличилась частота тревожных состояний. Речь идет о: панических атаках, генерализованном тревожном расстройстве, смешанных тревожно-депрессивных расстройствах, расстройствах адаптации, которые характеризуются расстройствами эмоций депрессивного и тревожного спектра", - перечисляет эксперт.

Эти состояния являются прямым следствием длительного стресса и неопределенности, в которых находится общество.

Однако, даже здесь нет оснований для паники.

"Но и здесь нет катастрофических показателей, хотя частота тревожных состояний пока выше, чем депрессивных. И это естественно, ведь тревога является генерализированным, интегративным, биологически обусловленным механизмом, которым организм человека реагирует на негативные события", - объясняет психиатр.

Тревога является эволюционно закрепленным механизмом выживания, который мобилизует организм для реагирования на угрозы.

Важно, что большинство этих состояний поддаются лечению.

"Большинство тревожных состояний эмоционально-стрессового происхождения лечат также антидепрессантами и короткими курсами транквилизаторов", - отмечает доктор.

Кроме медикаментозной терапии, "при этом и при депрессивных, и при тревожных состояниях большую роль играет психотерапия". Это подчеркивает комплексный подход к лечению психических расстройств.