Недооцененная бюджетная рыба, которая превосходит красную по пользе для здоровья

Красная рыба, такая как лосось и форель, давно уже завоевала репутацию источника ценных омега-3 жирных кислот и других питательных веществ. Однако есть скромная, но чрезвычайно полезная рыба, которая часто остается без должного внимания.

О какой именно рыбе идет речь - читайте в материале РБК-Украина.

Какая рыба может называться звездой морей?

Это мойва. Эта мелкая океаническая рыба, принадлежащая к семейству корюшковых, может похвастаться уникальным составом, который, по некоторым показателям, делает ее даже лучше для вашего здоровья, чем ее дорогие "родственники".

Мы разобрались, почему мойва - это не просто бюджетная альтернатива, а настоящий чемпион по пользе, и чем она может превзойти даже любимую красную рыбу.

Чем богата мойва?

На первый взгляд, мойва может показаться неприметной. Но ее пищевая ценность поражает:

Омега-3 жирные кислоты

Мойва является отличным источником длинноцепочечных омега-3 жирных кислот, таких как ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота). Эти жирные кислоты являются критически важными для здоровья сердца и сосудов, функции мозга, уменьшения воспалительных процессов в организме и поддержания зрения. При этом, содержание омега-3 в мойве может быть сопоставимым или даже выше, чем в некоторых видах красной рыбы, в зависимости от сезона вылова и условий жизни рыбы.

Высококачественный белок

Мойва содержит легкоусвояемый белок, который является строительным материалом для всех клеток и тканей организма. Это отличный выбор для тех, кто стремится увеличить потребление белка без лишних калорий и жиров.

Витамины

Витамин D

Мойва - один из немногих природных источников витамина D, который является жизненно важным для здоровья костей, иммунной системы и профилактики депрессии. В наше время дефицит витамина D является распространенной проблемой, и мойва может стать отличным источником для его пополнения.

Витамин В12

Необходим для нормального функционирования нервной системы, образования красных кровяных телец и синтеза ДНК.

Витамин А

Важен для зрения, иммунной системы и здоровья кожи.

Минералы

Йод

Мойва, как морская рыба, является отличным источником йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и регуляции обмена веществ.

Фосфор

Важен для здоровья костей и зубов, а также для энергетического обмена.

Селен

Мощный антиоксидант, поддерживающий иммунитет и защищающий клетки от повреждения.

Калий, кальций, магний, железо

Эти минералы также присутствуют в значительных количествах.

Почему мойва может быть лучше красной рыбы?

Соотношение цена-качество

Мойва значительно доступнее лосося или форели, что делает ее отличным выбором для регулярного употребления, позволяя получать максимум пользы за меньшие деньги.

Содержание ртути

Мелкая рыба, такая как мойва, находится на низших ступенях пищевой цепи. Это означает, что она накапливает значительно меньше ртути и других тяжелых металлов по сравнению с крупной хищной рыбой (как тунец или некоторые виды лосося), что делает ее более безопасной для частого употребления.

Экологическая устойчивость

Популяции мойвы, как правило, многочисленны и быстро восстанавливаются, что делает ее вылов более экологически устойчивым по сравнению с некоторыми видами красной рыбы, чьи запасы находятся под угрозой из-за чрезмерного вылова.

Простота приготовления

Мойва легко готовится. Ее можно жарить, запекать, коптить или использовать для приготовления консервов. Ее небольшой размер и нежное мясо позволяют быстро приготовить вкусное и питательное блюдо.