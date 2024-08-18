Графики возвращаются. "Укрэнерго" предупредило об отключении света завтра

В Украине снова начинают вводить графики отключения света. Ограничивать электроснабжение начнут уже завтра, 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"В другие часы - без ограничений. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - добавили в "Укрэнерго".

По данным компании, завтра отключения света будут с 17:00 до 21:00. Ограничения будут применяться для одной очереди отключений.

Отключения света в Украине

Напомним, весной этого года энергетики начали снова вводить графики отключения света. К этому привели российские удары по энергетике.

Летом ситуация в энергосети значительно ухудшилась из-за погодных условий. Пришедшая в Украину аномальная жара привела к увеличению использования кондиционеров, что в свою очередь в значительной степени нагружало ослабленную россиянами сеть.

Однако энергетики смогли отремонтировать несколько объектов, и уже несколько недель украинцы провели без отключений света.

Однако на днях украинцев предупредили, что на следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода, которая снова может привести к отключению света.

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