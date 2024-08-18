ua en ru
Вс, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Графики возвращаются. "Укрэнерго" предупредило об отключении света завтра

Украина, Воскресенье 18 августа 2024 17:54
UA EN RU
Графики возвращаются. "Укрэнерго" предупредило об отключении света завтра Фото: украинцы возвращаются к графикам отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине снова начинают вводить графики отключения света. Ограничивать электроснабжение начнут уже завтра, 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным компании, завтра отключения света будут с 17:00 до 21:00. Ограничения будут применяться для одной очереди отключений.

"В другие часы - без ограничений. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - добавили в "Укрэнерго".

Отключения света в Украине

Напомним, весной этого года энергетики начали снова вводить графики отключения света. К этому привели российские удары по энергетике.

Летом ситуация в энергосети значительно ухудшилась из-за погодных условий. Пришедшая в Украину аномальная жара привела к увеличению использования кондиционеров, что в свою очередь в значительной степени нагружало ослабленную россиянами сеть.

Однако энергетики смогли отремонтировать несколько объектов, и уже несколько недель украинцы провели без отключений света.

Однако на днях украинцев предупредили, что на следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода, которая снова может привести к отключению света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света
NEWS
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении