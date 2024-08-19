В Украине снова будут отключать свет: как долго это продлится
В Украине с понедельника, 19 августа, из-за жары снова возвращают графики отключений света. В вечерние часы будет применена одна очередь.
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Мы считаем что на следующую неделю именно рабочие дни с понедельника по пятницу будет увеличена нагрузка на энергосистему", - сообщил Кудрицкий.
По его словам, традиционно в выходные дни потребление падает, и суббота и воскресенье на следующей неделе "обещают быть все-таки легче".
"Пока мы видим достаточно подробный прогноз на завтрашний день. Действительно, тот дефицит, который мы видим на вечер его, к сожалению, нельзя перекрыть ни увеличенным производством, например на гидроэлектростанциях, ни дополнительными объемами аварийной помощи из Европы, и поэтому вынуждены прибегать к отключениям потребителей", - сказал глава "Укрэнерго".
Отключения света
Напомним, графики отключений электроэнергии в Украине не применялись с 30 июля после того, как вышли из ремонта два блока АЭС и спала жара.
"Укрэнерго" планирует отключать свет 19 августа с 17:00 до 21:00. Ограничения будут применяться для одной очереди отключений. Причина - рост потребления из-за жары
Самое большое время отключений было в июле, когда в Украине наблюдалась жара, а температура поднялась до 40 градусов. По прогнозу синоптиков, в августе такой жары не ожидается. Максимальная температура будет не больше 37 градусов тепла.