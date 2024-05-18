Мужчины в Украине должны носить при себе военно-учетный документ: что это такое

Закон о мобилизации

В Украине 18 мая официально вступил в силу новый закон о мобилизации. Он унормирует некоторые процессы мобилизации, отсрочки, бронирования и учета военнообязанных.

Детальнее обо всех изменениях в процессе мобилизации - в материале РБК-Украина.

Кроме того, важным пунктом нового закона является обновление учетных данных военнообязанных. Это нужно сделать до 16 июля. Обновить информацию можно в центрах предоставления админуслуг, ТЦК и через новое мобильное приложение "Резерв+".

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