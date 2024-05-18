Чоловіки в Україні повинні носити при собі військово-обліковий документ: що це таке

Закон про мобілізацію

В Україні 18 травня офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. Він унормовує деякі процеси мобілізації, відстрочки, бронювання та обліку військовозобов'язаних.

Детальніше про всі зміни у процесі мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, важливим пунктом нового закону є оновлення облікових даних військовозобов'язаних. Це потрібно зробити до 16 липня. Оновити інформація можна у центрах надання адмінпослуг, ТЦК та через новий мобільний додаток "Резерв+".

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