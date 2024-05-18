Чоловіки в Україні повинні носити при собі військово-обліковий документ: що це таке
Чоловіки призовного віку в Україні повинні мати при собі військово-обліковий документ. Для різних категорій військовозобов'язаних - це різні документи.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому".
Як зазначається, військово-обліковими документами є:
- для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
- для резервістів - військовий квиток.
Нагадаємо, Кабінет міністрі змінив порядок оформлення та видачі військово-облікового документа. Згідно з постановою №559, військово-облікові документи для призовників, військовозобов'язаних і резервістів будуть видаватися за новим зразком.
Закон про мобілізацію
В Україні 18 травня офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. Він унормовує деякі процеси мобілізації, відстрочки, бронювання та обліку військовозобов'язаних.
Детальніше про всі зміни у процесі мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, важливим пунктом нового закону є оновлення облікових даних військовозобов'язаних. Це потрібно зробити до 16 липня. Оновити інформація можна у центрах надання адмінпослуг, ТЦК та через новий мобільний додаток "Резерв+".
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