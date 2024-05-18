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Чоловіки в Україні повинні носити при собі військово-обліковий документ: що це таке

Україна, Субота 18 травня 2024 15:17
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Чоловіки в Україні повинні носити при собі військово-обліковий документ: що це таке Фото: чоловіки повинні носити при собі військово-обліковий документ (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Чоловіки призовного віку в Україні повинні мати при собі військово-обліковий документ. Для різних категорій військовозобов'язаних - це різні документи.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому".

Як зазначається, військово-обліковими документами є:

  • для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
  • для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
  • для резервістів - військовий квиток.

Нагадаємо, Кабінет міністрі змінив порядок оформлення та видачі військово-облікового документа. Згідно з постановою №559, військово-облікові документи для призовників, військовозобов'язаних і резервістів будуть видаватися за новим зразком.

Закон про мобілізацію

В Україні 18 травня офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. Він унормовує деякі процеси мобілізації, відстрочки, бронювання та обліку військовозобов'язаних.

Детальніше про всі зміни у процесі мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, важливим пунктом нового закону є оновлення облікових даних військовозобов'язаних. Це потрібно зробити до 16 липня. Оновити інформація можна у центрах надання адмінпослуг, ТЦК та через новий мобільний додаток "Резерв+".

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